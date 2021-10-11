Британія відмовляється від російської нафти





Відповідне рішення ухвалене 8 березня, пише



Цей перехідний період дасть ринку, підприємствам і ланцюгам поставок більш ніж достатньо часу, щоб замінити російський імпорт, який становить 8% попиту у Британії.



Британія менш залежить від російського викопного палива, ніж багато європейських країн. Але російські поставки все ще складають 8% загального імпорту до Британії, а 18% британського дизельного палива надходить з Росії.



Лондон вирішив оголосити про такий рок разом із США, які оголосили про повну заборону на імпорт російської нафти, газу та вугілля.







Європейський Союз залежить від Росії приблизно на 40% у постачанні природного газу. Росія також постачає близько 27% нафти блоку з 27 країн та 46% вугілля.

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