ЄС відмовиться від імпорту російського газу, нафти та вугілля





Про це повідомляє



"Ми домовилися про поетапну відмову від імпорту російського газу, нафти та вугілля", - йдеться у проєкті заяви лідерів ЄС.



Однак така відмова буде складною для країн Єврозони, оскільки ЄС купує у Росії 45% газу, що імпортується, РФ також покриває близько третини потреб у нафті і майже половину – у вугіллі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лідери Європейського союзу на саміті, що відбудеться цього тижня, домовляться про поетапну відмову ЄС від імпорту російських енергоресурсів.Про це повідомляє "Українська правда". "Ми домовилися про поетапну відмову від імпорту російського газу, нафти та вугілля", - йдеться у проєкті заяви лідерів ЄС.Однак така відмова буде складною для країн Єврозони, оскільки ЄС купує у Росії 45% газу, що імпортується, РФ також покриває близько третини потреб у нафті і майже половину – у вугіллі.

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