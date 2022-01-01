«Я залишаюсь у Києві. На Банковій. Не ховаючись», – Зеленський. ВІДЕО

Президентна 12 день війни залишається у Києві на Банковій. Команда президента знаходить і працює також у столиці.Про це розповів він у новому зверненні."Ми звикли говорити: "Понеділок - день важкий". В країні війна, тож кожен день - понеділок. Сьогодні 12 вечір нашої боротьби. Ми усі на місцях. Ми працюємо. Я у Києві, моя команда зі мною. Тероборона - на місцях, військові на позиціях. Усі ми робимо внесок у нашу перемогу, яка обов'язково буде", - сказав Зеленський.У Чаплинці, Мелітополі, Токмаку, Новотроїцькому і Херсоні люди захищали себе, хоч у них і немає зброї, але вони сміливо боронять своє місто."Ненависть, яку ворог приніс з бомбами у наші прекрасні міста, там не залишиться. Ми їх відбудуємо, зробимо кращими, ніж будь-яке місто в Росії", - сказав Зеленський.Він нагадав, що була домовленість про "гуманітарний коридор", замість неї спрацювали російські танки, гради, міни. Окупанти навіть замінували дорогу, яку погоджували для підвезення для людей ліків, продуктів.Президент наголосив, що до останнього будуть наполягати на переговорах задля миру. Він відзначив державними нагородами України 96 військових.