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Не лишилося вулиць без знищених квартир: Маріуполь продовжують жорстко обстрілювати. ФОТО

Не лишилося вулиць без знищених квартир: Маріуполь продовжують жорстко обстрілювати. ФОТО
Російські окупанти продовжують гатити по Маріуполю, при цьому в руйнуваннях від ворожого вогню всі райони.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

"Не лишилося вулиць без розбитих вікон, знищених квартир чи навіть будинків. Складно сказати і на рахунок жертв від російської агресії, адже тіла загиблих сусіди ховають прямо у дворах житлового сектору", - йдеться у повідомленні.

Місто і досі без освітлення, води і навіть газу. Тож містяни готують їжу біля будинків на вогнищах.

Маріуполь остаточно лишився без зв'язку. Єдина можливість дізнатися про ситуацію в країні - військові. Місцевих, звісно, цікавить безпекова складова та чи продовжує українська армія захищати місто.

А ще - вступ до тероборони для захисту міста від окупантів.

"Захисники Маріуполя зупиняють намагання ворога прорватися. Важливою є боротьба і не бажання місцевого населення бачити на своїх вулицях російське трикольорове ганчір'я, тож боротьба за український Маріуполь триває!" - додають у МВС.
Не лишилося вулиць без знищених квартир: Маріуполь продовжують жорстко обстрілювати. ФОТО
Не лишилося вулиць без знищених квартир: Маріуполь продовжують жорстко обстрілювати. ФОТО
Не лишилося вулиць без знищених квартир: Маріуполь продовжують жорстко обстрілювати. ФОТО
Не лишилося вулиць без знищених квартир: Маріуполь продовжують жорстко обстрілювати. ФОТО
Не лишилося вулиць без знищених квартир: Маріуполь продовжують жорстко обстрілювати. ФОТО

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Теги: Маріуполь, обстріли
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