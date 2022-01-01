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Під Харковом ліквідували генерал-майора російської армії

Під Харковом ліквідували генерал-майора російської армії
Під Харковом ліквідували генерал-майора російської армії Віталія Герасимова.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідували російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Також вбили та поранили низку старших офіцерів російської армії.

Віталій Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль “за повернення Криму”.

Також отримані дані свідчать про значні проблеми зі зв’язком в армії окупанта та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин.

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Теги: генерал-майор, окупанти, Харків, ліквідація
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