Під Харковом ліквідували генерал-майора російської армії

Віталія Герасимова.



Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.



Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідували російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Також вбили та поранили низку старших офіцерів російської армії.



Віталій Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль “за повернення Криму”.



Також отримані дані свідчать про значні проблеми зі зв’язком в армії окупанта та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин.

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