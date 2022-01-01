Під Харковом ліквідували генерал-майора російської армії
Сьогодні, 00:02
Під Харковом ліквідували генерал-майора російської армії Віталія Герасимова.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.
Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідували російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Також вбили та поранили низку старших офіцерів російської армії.
Віталій Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль “за повернення Криму”.
Також отримані дані свідчать про значні проблеми зі зв’язком в армії окупанта та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин.
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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.
Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідували російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Також вбили та поранили низку старших офіцерів російської армії.
Віталій Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль “за повернення Криму”.
Також отримані дані свідчать про значні проблеми зі зв’язком в армії окупанта та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин.
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