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Зеленський відкликає українських миротворців з усього світу боронити державу

Зеленський відкликає українських миротворців з усього світу боронити державу
Президент України Володимир Зеленський відкликає всіх українських миротворців з усіх місій у світі для оборони держави проти російського агресора.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга у Facebook.

"Президент України В.Зеленський прийняв рішення відкликати українських миротворців -високопрофесійних військових - з усіх місій у світі. Разом з обладнанням. Для посилення вже зараз нашої армії у відсічі російській агресії. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
Зеленський відкликає українських миротворців з усього світу боронити державу

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Теги: Зеленський, миротворці, відкликає
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