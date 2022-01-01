Зеленський відкликає українських миротворців з усього світу боронити державу
Сьогодні, 00:17
Президент України Володимир Зеленський відкликає всіх українських миротворців з усіх місій у світі для оборони держави проти російського агресора.
Про це повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга у Facebook.
"Президент України В.Зеленський прийняв рішення відкликати українських миротворців -високопрофесійних військових - з усіх місій у світі. Разом з обладнанням. Для посилення вже зараз нашої армії у відсічі російській агресії. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга у Facebook.
"Президент України В.Зеленський прийняв рішення відкликати українських миротворців -високопрофесійних військових - з усіх місій у світі. Разом з обладнанням. Для посилення вже зараз нашої армії у відсічі російській агресії. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
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