Під час воєнного стану українським військовим виплачуватимуть 30 тисяч щомісячно

На період дії воєнного стану військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду у 30 000 гривень щомісячно.Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови від 28 лютого 2022 року № 168 “Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану”, якими виключив обмеження щодо виплати військовослужбовцям строкової служби на період дії воєнного стану додаткової винагороди 30 000 гривень щомісячно.Ця постанова була прийнята на виконання Указів Президента.Нею передбачено, що в умовах воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Управління державної охорони України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державна спеціальна служба транспорту, особам рядового і начальницького складу ДСНС України, Національна поліція України,виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 грн в розрахунку на місяць.Усім категорія військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів ̶ розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 грн в розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах.Сім’ям наших військовослужбовців, які загинули у цій війні, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.«Наші строковики проявили героїзм та витримку. Звичайно, перші удари російських загарбників узяли на себе професіонали-контрактники, але кожна перемога над ворогом кується на надійній опорі, якою стали строковики у тому числі в місцях постійної дислокації. Український солдат – контрактник, доброволець, строковик – заслуговує на рівну повагу та гідне забезпечення. Визнаючи це, Кабмін забрав обмежувальну норму, щоб кожен строковик знав, що країна вдячна. Разом ми подолаємо ворога! Слава Україні!», - прокоментував Міністр оборони України