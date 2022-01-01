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Українців закликали повідомляти про Telegram-канали зі символом «Z» у назві

Українців закликали повідомляти про Telegram-канали зі символом «Z» у назві
Центр протидії дезінформації при РНБО України закликав громадян повідомляти про канали та чати в Telegram, які використовуть символ "Z" у назві в різних варіаціях.

Про це йдеться у повідомленні Центру 7 березня.

Згідно з повідомленням, якщо ви побачили в Telegram канал або чат з різними інтерпретаціями використання символу "Z" ("руZZкие", "время Z" тощо), повідомте про це до Telegram-боту @stop_russian_war_bot або до Telegram-каналу.

В Центрі протидії дезінформації пояснили, що від початку війни Росії проти України пропагандисти ворога почали масово використовувати новостворені Telegram-канали та чати із символом "Z". Усе через популярність цього месенджера в Україні та РФ, а також через відсутність реальних можливостей його блокування.

Значну частину таких Telegram-каналів наповнюють підрозділи інформаційно-психологічних операцій російських збройних сил, а окремі з них ­наповнюються російськими військовими кореспондентами. Telegram також використовує російська розвідка для відстеження техніки ЗСУ та коригування ракетно-артилерійського вогню.

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Теги: символіка, телеграм, окупанти
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