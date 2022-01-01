Попереджають про черговий шкідливий файл, який запустили окупанти

Попереджають про черговий шкідливий файл, який запустили окупанти
Ворожі хакери продовжують спроби атакувати українські інформаційні ресурси.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявлено файл "довідка.zip", який містить файл контекстної довідки "dovidka.chm", - повідомляють у Держспецзв'язку.

Згаданий CHM-файл містить зображення-приманку "image.jpg" (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) та файл "file.htm" зі шкідливим програмним кодом. Його запуск призводить до установлення і запуску на комп'ютері шкідливої програми MicroBackdoor.

У разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими індикаторами потрібно ізолювати комп'ютери та повідомити CERT-UA з метою координації подальших заходів.

Більше інформації та індикатори компроментації на сайті СERT-UA.

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Теги: Україна, війна, росія
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