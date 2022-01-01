Попереджають про черговий шкідливий файл, який запустили окупанти





Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявлено файл "довідка.zip", який містить файл контекстної довідки "dovidka.chm", - повідомляють у Держспецзв'язку.



Згаданий CHM-файл містить зображення-приманку "image.jpg" (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) та файл "file.htm" зі шкідливим програмним кодом. Його запуск призводить до установлення і запуску на комп'ютері шкідливої програми MicroBackdoor.



У разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими індикаторами потрібно ізолювати комп'ютери та повідомити CERT-UA з метою координації подальших заходів.



Більше інформації та індикатори компроментації на сайті

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ворожі хакери продовжують спроби атакувати українські інформаційні ресурси.Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявлено файл "довідка.zip", який містить файл контекстної довідки "dovidka.chm", - повідомляють у Держспецзв'язку.Згаданий CHM-файл містить зображення-приманку "image.jpg" (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) та файл "file.htm" зі шкідливим програмним кодом. Його запуск призводить до установлення і запуску на комп'ютері шкідливої програми MicroBackdoor.У разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими індикаторами потрібно ізолювати комп'ютери та повідомити CERT-UA з метою координації подальших заходів.Більше інформації та індикатори компроментації на сайті СERT-UA

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію