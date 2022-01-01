Які компанії запровадили санкції та пішли з Росії 7 березня

Російську Федерацію одна за одною покидають відомі світові компанії. На території держави-агресора закриваються цілі заводи.Про запровадження санкцій та відмову працювати в Росії щодня заявляє низка компанії. На сторінці Збройних сил України з'явилася підбірка компаній, які попрощалися з Росією 7 березня.Levi's залишив Росію без штанів, фріланс біржа Upwork позбавила заробітку фрилансерів з Росії та Білорусі.Остаточно вийшли з ринку РФ представники "великої четвірки" – Deloitte, Ernst & Young (EY), KPMG та PwC.Музичний стрімінговий сервіс Deezer перестав звучати в Росії, а Nissan зупинив свій завод в Росії.Криптобіржа coinbase заблокувала понад 25 тисяч криптовалютних гаманців росіян.Boeing відмовився від закупівлі рашистського титану.Procter & Gamble (Tide, Gilette, Old Spice) кажуть "пращай, нємитая Расія".Rockstar та Microsoft зупинили продаж своїх ігор в Steam для РФ;Ubisoft призупинив продаж ігор в Росії. Крім цього, ютуб канали Шарія та Соловйова заблоковані.