Які компанії запровадили санкції та пішли з Росії 7 березня
Сьогодні, 02:17
Російську Федерацію одна за одною покидають відомі світові компанії. На території держави-агресора закриваються цілі заводи.
Про запровадження санкцій та відмову працювати в Росії щодня заявляє низка компанії. На сторінці Збройних сил України з'явилася підбірка компаній, які попрощалися з Росією 7 березня.
Levi's залишив Росію без штанів, фріланс біржа Upwork позбавила заробітку фрилансерів з Росії та Білорусі.
Остаточно вийшли з ринку РФ представники "великої четвірки" – Deloitte, Ernst & Young (EY), KPMG та PwC.
Музичний стрімінговий сервіс Deezer перестав звучати в Росії, а Nissan зупинив свій завод в Росії.
Криптобіржа coinbase заблокувала понад 25 тисяч криптовалютних гаманців росіян.
Boeing відмовився від закупівлі рашистського титану.
Procter & Gamble (Tide, Gilette, Old Spice) кажуть "пращай, нємитая Расія".
Rockstar та Microsoft зупинили продаж своїх ігор в Steam для РФ;
Ubisoft призупинив продаж ігор в Росії. Крім цього, ютуб канали Шарія та Соловйова заблоковані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про запровадження санкцій та відмову працювати в Росії щодня заявляє низка компанії. На сторінці Збройних сил України з'явилася підбірка компаній, які попрощалися з Росією 7 березня.
Levi's залишив Росію без штанів, фріланс біржа Upwork позбавила заробітку фрилансерів з Росії та Білорусі.
Остаточно вийшли з ринку РФ представники "великої четвірки" – Deloitte, Ernst & Young (EY), KPMG та PwC.
Музичний стрімінговий сервіс Deezer перестав звучати в Росії, а Nissan зупинив свій завод в Росії.
Криптобіржа coinbase заблокувала понад 25 тисяч криптовалютних гаманців росіян.
Boeing відмовився від закупівлі рашистського титану.
Procter & Gamble (Tide, Gilette, Old Spice) кажуть "пращай, нємитая Расія".
Rockstar та Microsoft зупинили продаж своїх ігор в Steam для РФ;
Ubisoft призупинив продаж ігор в Росії. Крім цього, ютуб канали Шарія та Соловйова заблоковані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Які компанії запровадили санкції та пішли з Росії 7 березня
Сьогодні, 02:17
Медіа