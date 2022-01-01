Які компанії запровадили санкції та пішли з Росії 7 березня

Які компанії запровадили санкції та пішли з Росії 7 березня
Російську Федерацію одна за одною покидають відомі світові компанії. На території держави-агресора закриваються цілі заводи.

Про запровадження санкцій та відмову працювати в Росії щодня заявляє низка компанії. На сторінці Збройних сил України з'явилася підбірка компаній, які попрощалися з Росією 7 березня.

Levi's залишив Росію без штанів, фріланс біржа Upwork позбавила заробітку фрилансерів з Росії та Білорусі.

Остаточно вийшли з ринку РФ представники "великої четвірки" – Deloitte, Ernst & Young (EY), KPMG та PwC.

Музичний стрімінговий сервіс Deezer перестав звучати в Росії, а Nissan зупинив свій завод в Росії.

Криптобіржа coinbase заблокувала понад 25 тисяч криптовалютних гаманців росіян.

Boeing відмовився від закупівлі рашистського титану.

Procter & Gamble (Tide, Gilette, Old Spice) кажуть "пращай, нємитая Расія".

Rockstar та Microsoft зупинили продаж своїх ігор в Steam для РФ;

Ubisoft призупинив продаж ігор в Росії. Крім цього, ютуб канали Шарія та Соловйова заблоковані.

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Теги: санкції, росія, війна
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