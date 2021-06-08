Оприлюднили розклад евакуаційних рейсів на 8 березня

Укрзалізниця оприлюднила розклад евакуаційних потягів на 8 березня.Інформацію оприлюднили на офіційному сайті компанії."У звичні часи це був би подовжений святковий вікенд, під час якого ми б везли вас до моря або гір… Але це ще буде, а зараз маємо ще більш важливу місію: #дорога_життя для тих, хто залізницею рятується від пострілів над головою", - йдеться у дописі.8 березня сполучення по основних станціях виглядатимуть наступним чином.01:00 - «Інтерсіті+» Дарниця - Харків01:56 - №16 Рахів - Харків04:02 - №002 Костянтинівка – Івано-Франківськ04:21 - №260 Ворохта - Київ06:23 - №114, 142 Львів - Лиман07:00 - №722 Дарниця - Харків07:00 - №732 Дарниця - Дніпро08:00 - №705 Дарниця - Львів12:06 - №45 Ужгород - Лиман13:34 - №114/142 Лиман - Львів14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський15:02 - №55 Київ - Рахів17:00 - №743 Київ - Львів17:12 - №13 Київ - Солотвино17:42 - №792 Київ - Кременчук17:42 - №790 Київ - Кропивницький18:30 - №81 Київ - Ужгород19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ19:48 - №95 Київ - Рахів20:05 - №29 Київ - Ужгород20:12 - №49 Київ - Трускавець20:21 - №59 Київ - Чоп20:21 - №57 Київ - Ворохта21:07 - №38 Київ - Запоріжжя21:15 - №105 Київ - Одеса21:22 - №97 Київ - Ковель22:03 - №149 Полтава - Чернівці22:10 - №17 Харків - Ужгород22:22 - №7 Київ - Чернівці22:37 - №91 Київ - Львів22:47 - №46 Ужгород - Лиман23:46 - №771 Київ - Хмельницький04:11 - №114, 142 Лиман - Львів07:15 - ІС+ Харків - Львів08:00 - ІС+ Харків - Львів08:20 - №138 Хмельницький – Лиман09:15 - №090 Одеса – Лиман09:40 - № 229/230 Харків - Ужгород10:30 - №796 Дніпро – Бахмут11:00 - № 207/208 Харків - Львов12:00 - № 239/240 Харків - Тернопіль12:36 - №46 Лисичанськ - Ужгород14:00 - ІС+ Харків - Львів14:39 - №114, 142 Львів - Лиман15:00 – №219 Харків - Львів15:09 - №17 Харків – Ужгород17:00 - №723 Харків - Львів19:27 - №796 Харків - Дніпро20:15 - №021 Харків – Трускавець21:43 - №7 Харків - Одеса22:40 - №45 Ужгород - Лисичанськ22:46 - №090 Лисичанськ – Одеса07:59 - №088 Ковель - Запоріжжя07:59 - №086 Львів - Запоріжжя08:16 - №38 Київ - Запоріжжя12:20 - №223 Запоріжжя - Львів14:00 - №227 Запоріжжя - Ковель14:45 - №004 Запоріжжя – Ужгород16:05 - №068 Запоріжжя - Львів16:05 - №088 Запоріжжя - Ковель21:38 - №038 Запоріжжя - Київ22:26 - №070 Львів - Запоріжжя05:00 - №38 Київ - Запоріжжя06:23 - №796 Дніпро - Харків12:00 - №201 Дніпро – Львів14:00 - №732 Дніпро – Львів15:00 - №212 Дніпро - Трускавець16:39 - №6 Запоріжжя - УжгородНа додачу до графікових сполучень заплановані евакуаційні рейси10:30 - №915/916 Кривий Ріг - Хелм14:00 - №222/221 Кривий Ріг - Львів19:08 - №229/230 Кривий Ріг - Ужгород20:00 - №206/205 Кривий Ріг - Чоп22:32 - №238/237 Одеса - УжгородЕвакуаційні електрички курсуватимуть:•на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;•з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;•з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.№ 950 Львів – Хрубешув о 00:01;№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;№ 952 Львів – Хрубешув о 07:10;№ 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;№ 908/907 Дніпро – Хелм о 08:00№ 7614/7615 Кривий Ріг – Хелм о 10:30;№ 911/912 Дніпро – Хелм о 10:30;№ 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;№ 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів