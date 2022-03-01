«На цьому тижні будуть серйозні новини», – Кулеба про вступ України в ЄС





Про це він заявив у спілкування з журналістами, пише



Кулеба розповів, що деякі країни, що раніше не підтримували вступ України, після російського вторгнення змінили свою позицію, хоча хто конкретно, він не назвав.



"Ситуація змінилася. Я поки що не буду відповідати, які конкретно країни займають зараз скептичну позицію. Але деякі з тих країн, які були негативно налаштовані, тепер нас реально підтримують. Деякі все ще ні. Але чекайте, на цьому тижні будуть серйозні новини, пов'язані з нашим членство в Європейському союзі", - сказав Кулеба.



"Тиждень тому ми були до вступу в ЄС приблизно так, як з Києва до Місяця, а тепер наш вступ це приблизно як з Києва до Вінниці", - додав він.



Нагадаємо, посли ЄС у понеділок обговорили заявки на вступ України, Молдови та Грузії і попросили Єврокомісію розглянути запити країн та надати свою оцінку.



Тепер французьке головування в ЄС надішле три листи до Європейської комісії з проханням оцінити заявки трьох країн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що цього тижні слід очікувати важливі новини щодо заявки України на членство в Європейському союзі.Про це він заявив у спілкування з журналістами, пише "Європейська правда". Кулеба розповів, що деякі країни, що раніше не підтримували вступ України, після російського вторгнення змінили свою позицію, хоча хто конкретно, він не назвав."Ситуація змінилася. Я поки що не буду відповідати, які конкретно країни займають зараз скептичну позицію. Але деякі з тих країн, які були негативно налаштовані, тепер нас реально підтримують. Деякі все ще ні. Але чекайте, на цьому тижні будуть серйозні новини, пов'язані з нашим членство в Європейському союзі", - сказав Кулеба."Тиждень тому ми були до вступу в ЄС приблизно так, як з Києва до Місяця, а тепер наш вступ це приблизно як з Києва до Вінниці", - додав він.Нагадаємо, посли ЄС у понеділок обговорили заявки на вступ України, Молдови та Грузії і попросили Єврокомісію розглянути запити країн та надати свою оцінку.Тепер французьке головування в ЄС надішле три листи до Європейської комісії з проханням оцінити заявки трьох країн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію