Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну





Про це повідомляє



У розвідці повідомляють, що здобули список особового складу ВКС РФ, що завдає авіаударів по мирному населенню та інфраструктурі України.



Розвідники поділилися 6-ма прізвищами окупантів та посиланнями на їхні соцмережі, тощо.



Крім того, українські захисники поділилися детальною інформацією так контактами сім'ї та родини окупантів (із детальною інформацією про російських пілот можна ознайомитися за посиланнями).



Зокрема, за інформацією ГУР, бомблять українську землю:



Андрєєв Павло Анатолійович



Сторінка соцмережі "ВКонтакті" https://vk.com/id210917441 (не активна)



Бабурін Максим Констянтинович



Сторінка соцмережі "Однокласники": https://ok.ru/profile/176200073762/ https://ok.ru/profile/98968485476



Кучеров Юрій Анатолійович



Сторінка соцмережі "Однокласники" https://ok.ru/profile/328365035630



Лупарьов Ігор Вячеславович



Сторінки в соцмережі "Однокласники" - https://ok.ru/profile/360961003941, "ВКонтакте" - https://vk.com/id471250786



Нарзаєв Артем Миколайович



Сторінка соцмережі "ВКонтакті": https://vk.com/id135700557 https://vk.com/id32680190



Таран Сергій Миколайович



Сторінка в соцмережі "Однокласники" - https://ok.ru/profile/109136937990/ (на сторінці вказані додаткові зв’язки), "ВКонтакте" - https://vk.com/id10256171







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головне управління розвідки Міноборони опублікувало персональну інформацію про російських пілотів, які бомблять українські міста.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ГУР Міноборони.У розвідці повідомляють, що здобули список особового складу ВКС РФ, що завдає авіаударів по мирному населенню та інфраструктурі України.Розвідники поділилися 6-ма прізвищами окупантів та посиланнями на їхні соцмережі, тощо.Крім того, українські захисники поділилися детальною інформацією так контактами сім'ї та родини окупантів (із детальною інформацією про російських пілот можна ознайомитися за посиланнями).Зокрема, за інформацією ГУР, бомблять українську землю:Сторінка соцмережі "ВКонтакті" https://vk.com/id210917441 (не активна)Сторінка соцмережі "Однокласники": https://ok.ru/profile/176200073762/ https://ok.ru/profile/98968485476Сторінка соцмережі "Однокласники" https://ok.ru/profile/328365035630Сторінки в соцмережі "Однокласники" - https://ok.ru/profile/360961003941, "ВКонтакте" - https://vk.com/id471250786Сторінка соцмережі "ВКонтакті": https://vk.com/id135700557 https://vk.com/id32680190Сторінка в соцмережі "Однокласники" - https://ok.ru/profile/109136937990/ (на сторінці вказані додаткові зв’язки), "ВКонтакте" - https://vk.com/id10256171

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