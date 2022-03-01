Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну

Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну
Головне управління розвідки Міноборони опублікувало персональну інформацію про російських пілотів, які бомблять українські міста.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ГУР Міноборони.

У розвідці повідомляють, що здобули список особового складу ВКС РФ, що завдає авіаударів по мирному населенню та інфраструктурі України.

Розвідники поділилися 6-ма прізвищами окупантів та посиланнями на їхні соцмережі, тощо.

Крім того, українські захисники поділилися детальною інформацією так контактами сім'ї та родини окупантів (із детальною інформацією про російських пілот можна ознайомитися за посиланнями).

Зокрема, за інформацією ГУР, бомблять українську землю:

Андрєєв Павло Анатолійович
Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну

Сторінка соцмережі "ВКонтакті" https://vk.com/id210917441 (не активна)

Бабурін Максим Констянтинович
Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну

Сторінка соцмережі "Однокласники": https://ok.ru/profile/176200073762/ https://ok.ru/profile/98968485476

Кучеров Юрій Анатолійович
Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну

Сторінка соцмережі "Однокласники" https://ok.ru/profile/328365035630

Лупарьов Ігор Вячеславович
Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну

Сторінки в соцмережі "Однокласники" - https://ok.ru/profile/360961003941, "ВКонтакте" - https://vk.com/id471250786

Нарзаєв Артем Миколайович
Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну

Сторінка соцмережі "ВКонтакті": https://vk.com/id135700557 https://vk.com/id32680190

Таран Сергій Миколайович
Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну

Сторінка в соцмережі "Однокласники" - https://ok.ru/profile/109136937990/ (на сторінці вказані додаткові зв’язки), "ВКонтакте" - https://vk.com/id10256171



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Теги: Росія, Україна, війна
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