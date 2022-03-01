Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну
Сьогодні, 05:02
Головне управління розвідки Міноборони опублікувало персональну інформацію про російських пілотів, які бомблять українські міста.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ГУР Міноборони.
У розвідці повідомляють, що здобули список особового складу ВКС РФ, що завдає авіаударів по мирному населенню та інфраструктурі України.
Розвідники поділилися 6-ма прізвищами окупантів та посиланнями на їхні соцмережі, тощо.
Крім того, українські захисники поділилися детальною інформацією так контактами сім'ї та родини окупантів (із детальною інформацією про російських пілот можна ознайомитися за посиланнями).
Зокрема, за інформацією ГУР, бомблять українську землю:
Андрєєв Павло Анатолійович
Сторінка соцмережі "ВКонтакті" https://vk.com/id210917441 (не активна)
Бабурін Максим Констянтинович
Сторінка соцмережі "Однокласники": https://ok.ru/profile/176200073762/ https://ok.ru/profile/98968485476
Кучеров Юрій Анатолійович
Сторінка соцмережі "Однокласники" https://ok.ru/profile/328365035630
Лупарьов Ігор Вячеславович
Сторінки в соцмережі "Однокласники" - https://ok.ru/profile/360961003941, "ВКонтакте" - https://vk.com/id471250786
Нарзаєв Артем Миколайович
Сторінка соцмережі "ВКонтакті": https://vk.com/id135700557 https://vk.com/id32680190
Таран Сергій Миколайович
Сторінка в соцмережі "Однокласники" - https://ok.ru/profile/109136937990/ (на сторінці вказані додаткові зв’язки), "ВКонтакте" - https://vk.com/id10256171
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ГУР Міноборони.
У розвідці повідомляють, що здобули список особового складу ВКС РФ, що завдає авіаударів по мирному населенню та інфраструктурі України.
Розвідники поділилися 6-ма прізвищами окупантів та посиланнями на їхні соцмережі, тощо.
Крім того, українські захисники поділилися детальною інформацією так контактами сім'ї та родини окупантів (із детальною інформацією про російських пілот можна ознайомитися за посиланнями).
Зокрема, за інформацією ГУР, бомблять українську землю:
Андрєєв Павло Анатолійович
Сторінка соцмережі "ВКонтакті" https://vk.com/id210917441 (не активна)
Бабурін Максим Констянтинович
Сторінка соцмережі "Однокласники": https://ok.ru/profile/176200073762/ https://ok.ru/profile/98968485476
Кучеров Юрій Анатолійович
Сторінка соцмережі "Однокласники" https://ok.ru/profile/328365035630
Лупарьов Ігор Вячеславович
Сторінки в соцмережі "Однокласники" - https://ok.ru/profile/360961003941, "ВКонтакте" - https://vk.com/id471250786
Нарзаєв Артем Миколайович
Сторінка соцмережі "ВКонтакті": https://vk.com/id135700557 https://vk.com/id32680190
Таран Сергій Миколайович
Сторінка в соцмережі "Однокласники" - https://ok.ru/profile/109136937990/ (на сторінці вказані додаткові зв’язки), "ВКонтакте" - https://vk.com/id10256171
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну
Сьогодні, 05:02
Японія ввела санкції проти оточення Путіна
Сьогодні, 04:26
Оприлюднили розклад евакуаційних рейсів на 8 березня
Сьогодні, 03:14
Медіа