За 40 хвилин українці знищили два ворожі літаки
Сьогодні, 22:29
Сьогодні ввечері, 7 березня, один ворожий літак було збито над Києвом системою ППО, а вже за 40 хвилин у повітряному бою був збитий другий літак на околицях столиці.
Про це повідомляє Головнокомандувач ЗС України.
"ППО ПС ЗСУ о 20:30 збили над Києвом літак ВКС РФ. О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак", - зазначається в дописі.
Під Києвом було збито і крилату ракету. Про подію повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Під Обуховим годину тому наш льотчик-ас збив крилату «Калібр» ракетою повітря-повітря! Це найвищий пілотаж! Наш льотчик-Герой зберіг зараз десятки, а може, сотні життів українців. Боєголовка ракети впала в поле за 5 км від Обухова. На місце виїхали місцеві жителі та надіслали мені фото вирви від вибуху", - зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Головнокомандувач ЗС України.
"ППО ПС ЗСУ о 20:30 збили над Києвом літак ВКС РФ. О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак", - зазначається в дописі.
Під Києвом було збито і крилату ракету. Про подію повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Під Обуховим годину тому наш льотчик-ас збив крилату «Калібр» ракетою повітря-повітря! Це найвищий пілотаж! Наш льотчик-Герой зберіг зараз десятки, а може, сотні життів українців. Боєголовка ракети впала в поле за 5 км від Обухова. На місце виїхали місцеві жителі та надіслали мені фото вирви від вибуху", - зазначив він.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЄС відмовиться від імпорту російського газу, нафти та вугілля
Сьогодні, 22:56
За 40 хвилин українці знищили два ворожі літаки
Сьогодні, 22:29
Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Сьогодні, 21:31
Медіа