Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА

Понеділок, 7 березня

Понеділок зазвичай важкий, однак у воєнний час день тижня не має значення. Минає дванадцятий день російського вторгнення у наші домівки. Дванадцятий день окупанти намагаються нас зламати, проте вже незабаром вони зрозуміють: стадо рабів не може здобути країну свободи.уже традиційно в нескінченному потоці публікацій таки продовжує відшукувати позитив, аби наші читачі фокусувалися на. Тим паче, такі є щодня.З нами весь світ! Литовська волонтерська організація Blue/Yellow, яка надає підтримку українським військовим, зібрала допомоги на суму 17 млн ​​євро. Литовці також жертвують іншим неурядовим організаціям, які збирають допомогу для біженців та українців, котрі постраждали від війни. Крім того, в Україну відправили державну медичну допомогу на суму 3,7 млн ​​євро.Трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 березня орієнтовно склали:особового складу - понад 11 тис. осіб,танків ‒ 290 од,бойових броньованих машин ‒ 999 од,артилерійських систем –117 од,РСЗВ - 50 од,засоби ППО - 23 од,літаків – 46 од,гелікоптерів – 68 од,автомобільної техніки - 454 од,кораблі / катери - 3 од,цистерн з ППМ - 60,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.Заявки можна подавати в тих містах де люди втратили можливість працювати або вести бізнес.«Новини приємні. За минулу добу противник не зумів просунутися на жодній ділянці фронту. Навпаки, за попередніми даним, які ще потребують уточнення, Збройні сили України звільнили на Харківщині місто Чугуїв, поряд з яким знаходиться важливий воєнний аеродром», - зазначив радник глави Офісу президентаНаші поліцейські чудово спрацювали і вже встановили осіб нападників. Серед них військовий медик, оператори-навідники БМП, водії військової техніки та спеціалізованих машин, а також командувач їх групи.Волиняни - найкращі. Донедавнавиготовляв м'які меблі, зараз, — каже, — власна справа не на часі, потрібно допомагати армії. Навколо себе чоловік об'єднав однодумців, які зорганізувалися навколо спільної роботи.Чоловік тепер працює закрійником. Спеціальним інструментом чоловік викроює з тканини заготовки для майбутніх медичних сумок.Це означає, що ви можете переключатися на мережу інших операторів, якщо мережа вашого оператора недоступна. Тож залишаємось на зв'язку.Окремі мережі в торгово-розважальному таки працюють, аби забезпечувати потреби лучан. Завітати знову можна зокрема в Зоолюкс, Комфі, SportCenter, Intertop, Brain, Фокстрот, On Wave, Organic Live, Брокард, Дюна, SportCity, Vodafon, Calzado та салон краси Nova.Молодь Шацької громади продовжила ідею соліста гурту «Бумбокс»й теж заспівала гімн Українських січових стрільців на фоні важливої для України локації – озера Світязь.Тепер естафету єднання шаччани передають містам Луцьк і Ужгород.«Ми найближчими днями обговоримо заявку України на вступ», - написав голова Єврорадиу Твітері.«Не варто деяким підприємцям намагатись заробити на війні. Хочу також подякувати українським енергетикам, які зараз тримають надважливий для всієї країни енергетичний фронт. Ви робите дива щодня, щоби там, де це можливо, українці залишались зі світлом, теплом та газом. Вам вдячна кожна родина», - наголосив прем'єр-міністрРосійські окупанти в боях за «Місто-герой України» несуть колосальні втрати. Так, сьогодні морські піхотинці та військовослужбовці полку Азов знищили цілу танкову роту противника, а також 6 бойових броньованих машин та близько 40 загарбників.Ось така підбірка на сьогодні. А ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. Обіцяємо шукати та висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!