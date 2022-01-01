Понад 11 тисяч осіб: повідомили про втрати противника за 12 днів війни
Сьогодні, 10:25
Міноборони України повідомило про загальні бойові втрати російських окупантів з 24.02 до 07.03.
Про це йдеться на сторінці міністерства у Фейсбук.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 11 тис. осіб,
танків ‒ 290 од,
Бойових броньованих машин ‒ 999 од,
артилерійських систем –117 од,
РСЗВ - 50 од,
засоби ППО - 23 од,
літаків – 46 од,
гелікоптерів – 68 од,
автомобільної техніки - 454 од,
кораблі / катери - 3 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Про це йдеться на сторінці міністерства у Фейсбук.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 11 тис. осіб,
танків ‒ 290 од,
Бойових броньованих машин ‒ 999 од,
артилерійських систем –117 од,
РСЗВ - 50 од,
засоби ППО - 23 од,
літаків – 46 од,
гелікоптерів – 68 од,
автомобільної техніки - 454 од,
кораблі / катери - 3 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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