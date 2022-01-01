Понад 11 тисяч осіб: повідомили про втрати противника за 12 днів війни





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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:



особового складу - понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 290 од,

Бойових броньованих машин ‒ 999 од,

артилерійських систем –117 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 23 од,

літаків – 46 од,

гелікоптерів – 68 од,

автомобільної техніки - 454 од,

кораблі / катери - 3 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7,



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міноборони України повідомило про загальні бойові втрати російських окупантів з 24.02 до 07.03.Про це йдеться на сторінці міністерства у Фейсбук.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:особового складу - понад 11 тис. осіб,танків ‒ 290 од,Бойових броньованих машин ‒ 999 од,артилерійських систем –117 од,РСЗВ - 50 од,засоби ППО - 23 од,літаків – 46 од,гелікоптерів – 68 од,автомобільної техніки - 454 од,кораблі / катери - 3 од,цистерн з ППМ - 60,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7,Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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