Понад 11 тисяч осіб: повідомили про втрати противника за 12 днів війни

Понад 11 тисяч осіб: повідомили про втрати противника за 12 днів війни
Міноборони України повідомило про загальні бойові втрати російських окупантів з 24.02 до 07.03.

Про це йдеться на сторінці міністерства у Фейсбук.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 11 тис. осіб,
танків ‒ 290 од,
Бойових броньованих машин ‒ 999 од,
артилерійських систем –117 од,
РСЗВ - 50 од,
засоби ППО - 23 од,
літаків – 46 од,
гелікоптерів – 68 од,
автомобільної техніки - 454 од,
кораблі / катери - 3 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теги: Росія, Україна, війна
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