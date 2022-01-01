У Рівному затримали зрадника, який працював на російських окупантів
Сьогодні, 10:41
Служба безпеки України продовжує викривати російських військових злочинців, зрадників і колаборантів, які допомагають ворогу.
Про це інформують у пресслуждбі СБУ.
Повідомляють, СБУ затримала місцевого мешканця Рівного, який працював на ворога. Чоловік збирав і передавав окупантам відомості про транспорт ЗСУ, розташований на західній Україні.
Крім того, його цікавили військові об’єкти одного з міст Рівненщини.
"Будуть покарані всі зрадники та посіпаки ворожих загарбників!" - додають в СБУ.
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Про це інформують у пресслуждбі СБУ.
Повідомляють, СБУ затримала місцевого мешканця Рівного, який працював на ворога. Чоловік збирав і передавав окупантам відомості про транспорт ЗСУ, розташований на західній Україні.
Крім того, його цікавили військові об’єкти одного з міст Рівненщини.
"Будуть покарані всі зрадники та посіпаки ворожих загарбників!" - додають в СБУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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