У Рівному затримали зрадника, який працював на російських окупантів





Про це інформують у пресслуждбі СБУ.



Повідомляють, СБУ затримала місцевого мешканця Рівного, який працював на ворога. Чоловік збирав і передавав окупантам відомості про транспорт ЗСУ, розташований на західній Україні.



Крім того, його цікавили військові об’єкти одного з міст Рівненщини.



"Будуть покарані всі зрадники та посіпаки ворожих загарбників!" - додають в СБУ.



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