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У Рівному затримали зрадника, який працював на російських окупантів

У Рівному затримали зрадника, який працював на російських окупантів
Служба безпеки України продовжує викривати російських військових злочинців, зрадників і колаборантів, які допомагають ворогу.

Про це інформують у пресслуждбі СБУ.

Повідомляють, СБУ затримала місцевого мешканця Рівного, який працював на ворога. Чоловік збирав і передавав окупантам відомості про транспорт ЗСУ, розташований на західній Україні.

Крім того, його цікавили військові об’єкти одного з міст Рівненщини.

"Будуть покарані всі зрадники та посіпаки ворожих загарбників!" - додають в СБУ.

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Теги: Рівне, колаборант, зрадник
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