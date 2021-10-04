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На Житомирщині вночі бомбили міста: є загиблий і травмовані. ФОТО

На Житомирщині вночі бомбили міста: є загиблий і травмовані. ФОТО
На Житомирщині поліцейські працюють на місцях нічних авіаударів. Увечері 6 березня у результаті бомбардувань зазнали руйнувань міста Коростень, Малин та Овруч.

Станом на 8 ранку в поліції є інформація про 1 загиблого та 4 травмованих. Поліцейські продовжують з’ясування обставин і фіксацію наслідків воєнних злочинів.

Після 20 години до поліції почали надходити повідомлення про нанесення авіаударів по містах Житомирщини.

Так, у м. Овручі, за наявною інформацією, руйнувань зазнав житловий мікрорайон міста. Практично знищено до 10 приватних будинків, пошкоджено один багатоквартирний та одну адміністративну будівлю. Тривають роботи із розбирання завалу підвального приміщення однієї з осель, де можуть знаходитись люди. Відомо, що медична допомога надавалась двом травмованим без госпіталізації.

У м. Малині авіаудар прийшовся на центральну площу міста. Пошкоджено адміністративні будівлі, Свято-Покровську церкву, знищено транспортні засоби, у довколишніх приміщеннях пошкоджені вікна та двері, посічені стіни. До поліції надійшла інформація про 1 загиблого 1974 року народження та 2 травмованих, яких доставляли до лікарні.
На Житомирщині вночі бомбили міста: є загиблий і травмовані. ФОТО

У Коростені ракетний обстріл здійснили по центральній частині: історичному серцю древнього міста, популярного і знаного багатьма як місце проведення всеукраїнського фестивалю дерунів. Зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено вікна та стіни у довколишніх оселях.

В усіх містах на місцях подій працюють поліцейські, які допомагають місцевим жителям, а також документують наслідки авіабомбардувань. Всі матеріали долучатимуться до відповідних кримінальних проваджень, розпочатих за фактами воєнних злочинів.
На Житомирщині вночі бомбили міста: є загиблий і травмовані. ФОТО
На Житомирщині вночі бомбили міста: є загиблий і травмовані. ФОТО
На Житомирщині вночі бомбили міста: є загиблий і травмовані. ФОТО

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Теги: Житомирщина, авіаудари
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