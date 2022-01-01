З-під завалів на території аеропорту «Вінниця» дістали 15 чоловік, з них 9 - загиблих: пошуки тривають
Сьогодні, 10:40
Продовжуються пошуки людей під завалами на території аеропорту поблизу с. Гавришівка Вінницького району.
Про це повідомляє ДСНС України.
7 березня станом на 7:00 з-під завалів споруд на території аеропорту «Вінниця» деблоковано 15 чоловік, з них 9 загиблих, пошукові роботи тривають.
Загалом, до проведення аварійно-рятувальних робіт від ДСНС було залучено 143 чоловіки особового складу та 23 одиниці спецтехніки, в тому числі 30 курсантів Вищого професійного училища цивільного захисту Львівського державного університету ДСНС м. Вінниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ДСНС України.
7 березня станом на 7:00 з-під завалів споруд на території аеропорту «Вінниця» деблоковано 15 чоловік, з них 9 загиблих, пошукові роботи тривають.
Загалом, до проведення аварійно-рятувальних робіт від ДСНС було залучено 143 чоловіки особового складу та 23 одиниці спецтехніки, в тому числі 30 курсантів Вищого професійного училища цивільного захисту Львівського державного університету ДСНС м. Вінниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
З-під завалів на території аеропорту «Вінниця» дістали 15 чоловік, з них 9 - загиблих: пошуки тривають
Сьогодні, 10:40
РФ випустила на територію України 600 ракет, – Пентагон
Сьогодні, 10:20
Медіа