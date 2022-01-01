З-під завалів на території аеропорту «Вінниця» дістали 15 чоловік, з них 9 - загиблих: пошуки тривають

З-під завалів на території аеропорту «Вінниця» дістали 15 чоловік, з них 9 - загиблих: пошуки тривають
Продовжуються пошуки людей під завалами на території аеропорту поблизу с. Гавришівка Вінницького району.

Про це повідомляє ДСНС України.

7 березня станом на 7:00 з-під завалів споруд на території аеропорту «Вінниця» деблоковано 15 чоловік, з них 9 загиблих, пошукові роботи тривають.

Загалом, до проведення аварійно-рятувальних робіт від ДСНС було залучено 143 чоловіки особового складу та 23 одиниці спецтехніки, в тому числі 30 курсантів Вищого професійного училища цивільного захисту Львівського державного університету ДСНС м. Вінниці.

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Теги: Росія, Україна, війна
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