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РФ випустила на територію України 600 ракет, – Пентагон

РФ випустила на територію України 600 ракет, – Пентагон
РФ з початку війни випустила по Україні 600 ракет і використала 95% накопиченої на кордонах потужності.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника міністерства оборони США, передає "Європейська правда".

За словами чиновника, США спостерігають, що в Херсоні та Миколаєві тривають бої, а російські війська все ще намагаються оточити Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

Але просування зустріло сильний опір українців, що уповільнило наступ росіян.

Тим часом масивний російський конвой на північ від Києва, який охоплює близько 64 кілометрів дороги, залишається практично на місці, але немає інформації про те, наскільки він віддалений від Києва. Наприкінці минулого тижня це було приблизно 25 кілометрів від центру Києва.

За даними США, як українці, так і росіяни зберігають переважну більшість своєї повітряної бойової потужності, тому жодна зі сторін не має переваги в небі.

"Ми вважаємо, що український народ у більшій частині країни все ще має засоби комунікації, доступ до Інтернету та ЗМІ", – додав чиновник.

Посадовець також сказав, що США не спостерігали десантного нападу поблизу Одеси, і вони не оцінюють, що він неминучий.

Чиновник також не зміг підтвердити повідомлення про те, що росіяни мобілізують резервістів.

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Теги: Пентагон, ракети РФ, війна, Україна
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