 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Біля Херсону ЗСУ знищили цілий авіапарк ворога

Біля Херсону ЗСУ знищили цілий авіапарк ворога
Вночі, 7 березня, українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк.

Про це інформують на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

ЗСУ знищили від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка.

Минулої доби, на підступах до Миколаєва знищили 3 колони ворога, українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20.

"Дякуємо всім, хто сьогодні стоїть на сторожі наших домівок на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині, захищає наші сім’ї, поки частина особового складу стримує російську навалу на інших рубежах оборони держави!" - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: знищили авіапарк, гелікоптери, Росія, війна, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Житомирщині вночі бомбили міста: є загиблий і травмовані. ФОТО
Сьогодні, 10:50
У Рівному затримали зрадника, який працював на російських окупантів
Сьогодні, 10:41
РФ випустила на територію України 600 ракет, – Пентагон
Сьогодні, 10:20
Погуляйко попросив волинян мати мінімум речей напоготові
Сьогодні, 09:53
всі новини теми
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Смерть кацапам! Смерть путіну!
Відповісти
Вибір редактора
Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
РФ випустила на територію України 600 ракет, – Пентагон
Сьогодні, 10:20
Окупанти обстріляли і переїхали танком авто «Укрпошти», яке розвозило пенсії
Сьогодні, 10:12
Біля Херсону ЗСУ знищили цілий авіапарк ворога
Сьогодні, 10:02
Погуляйко попросив волинян мати мінімум речей напоготові
Сьогодні, 09:53
Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 7 березня. ВІДЕО
Сьогодні, 09:43
Схожі новини
Повідомили ситуацію в усіх регіонах України станом на 00:00 4 березня Повідомили ситуацію в усіх регіонах України станом на 00:00 4 березня
04 березень, 01:01
96 танків, 20 «градів», 8 бензовозів: на Сумщині ЗСУ знищили техніку окупантів 96 танків, 20 «градів», 8 бензовозів: на Сумщині ЗСУ знищили техніку окупантів
28 лютий, 23:33
Як відрізнити техніку ЗСУ від техніки ворога Як відрізнити техніку ЗСУ від техніки ворога
26 лютий, 07:20
Війна з Росією: ситуація в Україні станом на 06:00 Війна з Росією: ситуація в Україні станом на 06:00
25 лютий, 07:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нацгвардія затримала пілота російського винищувача: накази про бомбардування давав генерал Маковецький. ВІДЕО
Сьогодні, 11:15
 0
На Житомирщині вночі бомбили міста: є загиблий і травмовані. ФОТО
Сьогодні, 10:50
 0
У Рівному затримали зрадника, який працював на російських окупантів
Сьогодні, 10:41
 0
З-під завалів на території аеропорту «Вінниця» дістали 15 чоловік, з них 9 - загиблих: пошуки тривають
Сьогодні, 10:40
 0
Понад 11 тисяч осіб: повідомили про втрати противника за 12 днів війни
Сьогодні, 10:25
 0
Медіа
відео
1/8