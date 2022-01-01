Біля Херсону ЗСУ знищили цілий авіапарк ворога





Про це інформують на сторінці



ЗСУ знищили від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка.



Минулої доби, на підступах до Миколаєва знищили 3 колони ворога, українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20.



"Дякуємо всім, хто сьогодні стоїть на сторожі наших домівок на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині, захищає наші сім’ї, поки частина особового складу стримує російську навалу на інших рубежах оборони держави!" - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі, 7 березня, українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк.Про це інформують на сторінці Сухопутних військ ЗСУ. ЗСУ знищили від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка.Минулої доби, на підступах до Миколаєва знищили 3 колони ворога, українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20."Дякуємо всім, хто сьогодні стоїть на сторожі наших домівок на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині, захищає наші сім’ї, поки частина особового складу стримує російську навалу на інших рубежах оборони держави!" - йдеться у повідомленні.

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