Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 7 березня. ВІДЕО
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Ніч у Луцькій громаді пройшла спокійно, без надзвичайних ситуацій.
Всі служби та організації, які мають забезпечувати життєдіяльність міста, на місці. Громадський транспорт працює традиційно в режимі вихідного дня, повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
"Якщо у ває є якісь потреби і ви бачите, що транспорту, який курсує, недостатньо, прошу залишайте в коментарях свої пропозиції, будемо працювати", - наголосив мер Луцька.
Також Ігор Поліщук нагадав, що у місті розгорнули програму по навчанню, як діяти в умовах воєнного стану: що робити під час обстрілу, базові навички самооборони, як поводити себе в укритті. Навчання відбуваються щодня о 13 00 в приміщенні комунального закладу "Спорт для всіх" по вулиці Будівельників, 11. А також він наголосив, що у місті працює психологічний штаб, який знаходиться в Палаці урочистих подій.
"Якщо ви відчуваєте тривогу і не можете з нею самостійно впоратися, провідні психологи Луцька допоможуть вам безкоштовно", - зазначив Ігор Поліщук.
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Всі служби та організації, які мають забезпечувати життєдіяльність міста, на місці. Громадський транспорт працює традиційно в режимі вихідного дня, повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
"Якщо у ває є якісь потреби і ви бачите, що транспорту, який курсує, недостатньо, прошу залишайте в коментарях свої пропозиції, будемо працювати", - наголосив мер Луцька.
Також Ігор Поліщук нагадав, що у місті розгорнули програму по навчанню, як діяти в умовах воєнного стану: що робити під час обстрілу, базові навички самооборони, як поводити себе в укритті. Навчання відбуваються щодня о 13 00 в приміщенні комунального закладу "Спорт для всіх" по вулиці Будівельників, 11. А також він наголосив, що у місті працює психологічний штаб, який знаходиться в Палаці урочистих подій.
"Якщо ви відчуваєте тривогу і не можете з нею самостійно впоратися, провідні психологи Луцька допоможуть вам безкоштовно", - зазначив Ігор Поліщук.
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