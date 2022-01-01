Погуляйко попросив волинян мати мінімум речей напоготові
Сьогодні, 09:53
Український кордон в межах області залишається непорушним. Ніч 7 березня пройшла спокійно.
Про це повідомляє голова ОВА Юрій Погуляйко.
Він нагадує, що на Волині немає навчальних тривог. Місце найближчого укриття та мінімум необхідних речей у кожного повинні бути напоготові.
"Зі своєї сторони, влада області та міста робить все для захисту та дієздатності краю. Транспорт, магазини, аптеки, медичні та комунальні заклади працюватимуть і надалі", - сказав він.
На сьогодні в області триває збір підписів мешканців на підтримку прохання Президента України про закриття неба над Україною. Також до народів глав держав та урядів, парламентів-членів НАТО звернулись депутати вже фактично усіх громад Волині.
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Про це повідомляє голова ОВА Юрій Погуляйко.
Він нагадує, що на Волині немає навчальних тривог. Місце найближчого укриття та мінімум необхідних речей у кожного повинні бути напоготові.
"Зі своєї сторони, влада області та міста робить все для захисту та дієздатності краю. Транспорт, магазини, аптеки, медичні та комунальні заклади працюватимуть і надалі", - сказав він.
На сьогодні в області триває збір підписів мешканців на підтримку прохання Президента України про закриття неба над Україною. Також до народів глав держав та урядів, парламентів-членів НАТО звернулись депутати вже фактично усіх громад Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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