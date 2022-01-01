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Погуляйко попросив волинян мати мінімум речей напоготові

Погуляйко попросив волинян мати мінімум речей напоготові
Український кордон в межах області залишається непорушним. Ніч 7 березня пройшла спокійно.

Про це повідомляє голова ОВА Юрій Погуляйко.

Він нагадує, що на Волині немає навчальних тривог. Місце найближчого укриття та мінімум необхідних речей у кожного повинні бути напоготові.

"Зі своєї сторони, влада області та міста робить все для захисту та дієздатності краю. Транспорт, магазини, аптеки, медичні та комунальні заклади працюватимуть і надалі", - сказав він.

На сьогодні в області триває збір підписів мешканців на підтримку прохання Президента України про закриття неба над Україною. Також до народів глав держав та урядів, парламентів-членів НАТО звернулись депутати вже фактично усіх громад Волині.

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Теги: Погуляйко, Волинь, ситуація
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