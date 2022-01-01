Погуляйко попросив волинян мати мінімум речей напоготові

Український кордон в межах області залишається непорушним. Ніч 7 березня пройшла спокійно.Про це повідомляє голова ОВАВін нагадує, що на Волині немає навчальних тривог. Місце найближчого укриття та мінімум необхідних речей у кожного повинні бути напоготові."Зі своєї сторони, влада області та міста робить все для захисту та дієздатності краю. Транспорт, магазини, аптеки, медичні та комунальні заклади працюватимуть і надалі", - сказав він.На сьогодні в області триває збір підписів мешканців на підтримку прохання Президента України про закриття неба над Україною. Також до народів глав держав та урядів, парламентів-членів НАТО звернулись депутати вже фактично усіх громад Волині.