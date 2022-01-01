Російські окупанти застрелили голову Гостомельської громади та двох його побратимів, які роздавали людям хліб

Юрій Ілліч Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених. За це його разом з побратимами Русланом Карпенком і Іваном Зорею застрелили окупанти.



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"Найчастіше його називали Іллічем. І вороги, і друзі. Він не був ні святим, ні праведним. Але він не був ні скнарою, ні пихатим чи зарозумілим. Міг і на три букви послати, але нікому, ніколи не відмовляв у допомозі. І друзям і недругам, якщо бачив, що це дійсно таки необхідно. Він був Іллічем, якого любили чи недолюблювали, але кожен знав, що у найскрутнішу хвилину не відштовхне і не відмовить. Ніхто його не змушував іти під кулі окупантів. Міг як і сотні інших пересидіти в погребі. І хто б дорікнув!? Але на нього чекали, на нього сподівалися, в нього вірили. І він зробив свій вибір. Помер за громаду, помер за Гостомель, помер як герой. Вічна пам’ять і наша вдячність", - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Гостомельської громадизагинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених. За це його разом з побратимамизастрелили окупанти.Про це повідомляє Гостомельська селищна рада "Найчастіше його називали Іллічем. І вороги, і друзі. Він не був ні святим, ні праведним. Але він не був ні скнарою, ні пихатим чи зарозумілим. Міг і на три букви послати, але нікому, ніколи не відмовляв у допомозі. І друзям і недругам, якщо бачив, що це дійсно таки необхідно. Він був Іллічем, якого любили чи недолюблювали, але кожен знав, що у найскрутнішу хвилину не відштовхне і не відмовить. Ніхто його не змушував іти під кулі окупантів. Міг як і сотні інших пересидіти в погребі. І хто б дорікнув!? Але на нього чекали, на нього сподівалися, в нього вірили. І він зробив свій вибір. Помер за громаду, помер за Гостомель, помер як герой. Вічна пам’ять і наша вдячність", - йдеться у повідомленні.

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