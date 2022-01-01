Російські окупанти застрелили голову Гостомельської громади та двох його побратимів, які роздавали людям хліб

Російські окупанти застрелили голову Гостомельської громади та двох його побратимів, які роздавали людям хліб
Голова Гостомельської громади Юрій Ілліч Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених. За це його разом з побратимами Русланом Карпенком і Іваном Зорею застрелили окупанти.

Про це повідомляє Гостомельська селищна рада.

"Найчастіше його називали Іллічем. І вороги, і друзі. Він не був ні святим, ні праведним. Але він не був ні скнарою, ні пихатим чи зарозумілим. Міг і на три букви послати, але нікому, ніколи не відмовляв у допомозі. І друзям і недругам, якщо бачив, що це дійсно таки необхідно. Він був Іллічем, якого любили чи недолюблювали, але кожен знав, що у найскрутнішу хвилину не відштовхне і не відмовить. Ніхто його не змушував іти під кулі окупантів. Міг як і сотні інших пересидіти в погребі. І хто б дорікнув!? Але на нього чекали, на нього сподівалися, в нього вірили. І він зробив свій вибір. Помер за громаду, помер за Гостомель, помер як герой. Вічна пам’ять і наша вдячність", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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