В Україну прибувають перші добровольці з Великобританії

В Україну прибувають перші добровольці з Великобританії
В Україну прибувають перші британські добровольці, які готові воювати за Україну проти російської армії.

Про це повідомляють на сторінці Сухопутних військ ЗС України.

"В Україну прибувають перші добровольці з Великобританії. Нас підтримує цілий світ", - йдеться в повідомленні.

"Ми тут для того, щоб допомогти зупинити російське вторгнення в Україну. Сподіваємося, ми виграємо! Більшість із нас - колишні військові. Тут відбуваються воєнні злочини. Цивільні об`єкти бомбардуються, мирних жителів вбивають. Це потрібно зупинити", - кажуть військові.

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Теги: Росія, Україна, війна
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