В Україну прибувають перші добровольці з Великобританії





Про це повідомляють на сторінці



"В Україну прибувають перші добровольці з Великобританії. Нас підтримує цілий світ", - йдеться в повідомленні.



"Ми тут для того, щоб допомогти зупинити російське вторгнення в Україну. Сподіваємося, ми виграємо! Більшість із нас - колишні військові. Тут відбуваються воєнні злочини. Цивільні об`єкти бомбардуються, мирних жителів вбивають. Це потрібно зупинити", - кажуть військові.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україну прибувають перші британські добровольці, які готові воювати за Україну проти російської армії.Про це повідомляють на сторінці Сухопутних військ ЗС України "В Україну прибувають перші добровольці з Великобританії. Нас підтримує цілий світ", - йдеться в повідомленні."Ми тут для того, щоб допомогти зупинити російське вторгнення в Україну. Сподіваємося, ми виграємо! Більшість із нас - колишні військові. Тут відбуваються воєнні злочини. Цивільні об`єкти бомбардуються, мирних жителів вбивають. Це потрібно зупинити", - кажуть військові.

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