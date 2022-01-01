В Україну прибувають перші добровольці з Великобританії
Сьогодні, 08:43
В Україну прибувають перші британські добровольці, які готові воювати за Україну проти російської армії.
Про це повідомляють на сторінці Сухопутних військ ЗС України.
"В Україну прибувають перші добровольці з Великобританії. Нас підтримує цілий світ", - йдеться в повідомленні.
"Ми тут для того, щоб допомогти зупинити російське вторгнення в Україну. Сподіваємося, ми виграємо! Більшість із нас - колишні військові. Тут відбуваються воєнні злочини. Цивільні об`єкти бомбардуються, мирних жителів вбивають. Це потрібно зупинити", - кажуть військові.
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Про це повідомляють на сторінці Сухопутних військ ЗС України.
"В Україну прибувають перші добровольці з Великобританії. Нас підтримує цілий світ", - йдеться в повідомленні.
"Ми тут для того, щоб допомогти зупинити російське вторгнення в Україну. Сподіваємося, ми виграємо! Більшість із нас - колишні військові. Тут відбуваються воєнні злочини. Цивільні об`єкти бомбардуються, мирних жителів вбивають. Це потрібно зупинити", - кажуть військові.
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