В Росії судитимуть священника, який проповідував проти війни в Україні





Про це повідомляє



Поліцейські затримали Ієрея Іоанна Бурдіна, настоятеля церкви Воскресіння Христового у селі Карабанове, після проповіді у Прощену неділю.



На священника склали протокол за статтею про "дискредитацію використання Збройних сил".



У протоколі йдеться, що отець Іоанн у присутності 10 парафіян дискредитував збройні сили, "навіяючи прихожанам церкви інформацію про знаходження ЗС РФ в Україні, обстріли міст України (Києва, Одеси, Харкова та ін.), що вчиняються, вбивствах... жителів України (братів та сестер у Христі), а також шляхом розміщення інформації з агітаційними зображеннями на сайті".

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