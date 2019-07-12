В Росії судитимуть священника, який проповідував проти війни в Україні
Сьогодні, 07:52
У Росії притягнуть до відповідальності костромського священика, який виступав проти війни в Україні.
Про це повідомляє "Українська правда".
Поліцейські затримали Ієрея Іоанна Бурдіна, настоятеля церкви Воскресіння Христового у селі Карабанове, після проповіді у Прощену неділю.
На священника склали протокол за статтею про "дискредитацію використання Збройних сил".
У протоколі йдеться, що отець Іоанн у присутності 10 парафіян дискредитував збройні сили, "навіяючи прихожанам церкви інформацію про знаходження ЗС РФ в Україні, обстріли міст України (Києва, Одеси, Харкова та ін.), що вчиняються, вбивствах... жителів України (братів та сестер у Христі), а також шляхом розміщення інформації з агітаційними зображеннями на сайті".
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Про це повідомляє "Українська правда".
Поліцейські затримали Ієрея Іоанна Бурдіна, настоятеля церкви Воскресіння Христового у селі Карабанове, після проповіді у Прощену неділю.
На священника склали протокол за статтею про "дискредитацію використання Збройних сил".
У протоколі йдеться, що отець Іоанн у присутності 10 парафіян дискредитував збройні сили, "навіяючи прихожанам церкви інформацію про знаходження ЗС РФ в Україні, обстріли міст України (Києва, Одеси, Харкова та ін.), що вчиняються, вбивствах... жителів України (братів та сестер у Христі), а також шляхом розміщення інформації з агітаційними зображеннями на сайті".
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