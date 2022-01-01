Росіяни обстріляли Миколаїв із систем залпового вогню

Росіяни обстріляли Миколаїв із систем залпового вогню
Російські окупаційні війська обстріляли із реактивних систем залпового вогню місто Миколаїв.

Про це повідомили у Державна служба зв'язку та захисту інформації.

"Окупанти обстрілюють Миколаїв із систем залпового вогню", - йдеться в повідомленні.

Також про обстріли Миколаєва повідомляв військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Через обстріли в місті сталася низка пожеж, пошкоджені житлові будинки.

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Теги: війна, обстріли, росія
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