Росіяни обстріляли Миколаїв із систем залпового вогню





Про це повідомили у Державна служба зв'язку та захисту інформації.



"Окупанти обстрілюють Миколаїв із систем залпового вогню", - йдеться в повідомленні.



Також про обстріли Миколаєва повідомляв військовий журналіст Андрій Цаплієнко.



Через обстріли в місті сталася низка пожеж, пошкоджені житлові будинки.

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