Скільки шкіл та лікарень пошкодили та розгромили окупанти за час вторгнення

Скільки шкіл та лікарень пошкодили та розгромили окупанти за час вторгнення
Внаслідок дій російських окупантів в Україні пошкоджено 34 лікарні. Деякі з них не зможуть працювати.

Прол це повідомили міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, - пише Gazeta.ua.

"У деяких зруйновані будівлі, у деяких перебиті мережі, немає водопостачання, немає енергопостачання, деякі взагалі не зможуть працювати. Тому це чергове порушення Женевської конвенції, коли медичні працівники, заклади охорони здоров'я не можуть бути залучені у війну, у воєнні конфлікти. Окупанти цим нехтують, свідомо порушують усі норми конвенції та ще раз показують, що це не армія, а терористи", – розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на телемарафоні.

В результаті нападу російських військових 211 українських шкіл зруйновані або пошкоджені, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"На сьогоднішній день спостерігаємо, що кожен день зруйнованих або пошкоджених шкіл стає більше. Вже 211 шкіл, частина з яких повністю зруйновані, частина пошкоджені", - зазначив чиновник.

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Теги: Україна, війна, росія, окупація, освіта, медицина
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