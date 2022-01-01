Скільки шкіл та лікарень пошкодили та розгромили окупанти за час вторгнення

Внаслідок дій російських окупантів в Україні пошкоджено 34 лікарні. Деякі з них не зможуть працювати.Прол це повідомили міністр охорони здоров'ята міністр освіти та науки, - пише Gazeta.ua."У деяких зруйновані будівлі, у деяких перебиті мережі, немає водопостачання, немає енергопостачання, деякі взагалі не зможуть працювати. Тому це чергове порушення Женевської конвенції, коли медичні працівники, заклади охорони здоров'я не можуть бути залучені у війну, у воєнні конфлікти. Окупанти цим нехтують, свідомо порушують усі норми конвенції та ще раз показують, що це не армія, а терористи", – розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на телемарафоні.В результаті нападу російських військових 211 українських шкіл зруйновані або пошкоджені, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет."На сьогоднішній день спостерігаємо, що кожен день зруйнованих або пошкоджених шкіл стає більше. Вже 211 шкіл, частина з яких повністю зруйновані, частина пошкоджені", - зазначив чиновник.