Скільки шкіл та лікарень пошкодили та розгромили окупанти за час вторгнення
Сьогодні, 06:17
Внаслідок дій російських окупантів в Україні пошкоджено 34 лікарні. Деякі з них не зможуть працювати.
Прол це повідомили міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, - пише Gazeta.ua.
"У деяких зруйновані будівлі, у деяких перебиті мережі, немає водопостачання, немає енергопостачання, деякі взагалі не зможуть працювати. Тому це чергове порушення Женевської конвенції, коли медичні працівники, заклади охорони здоров'я не можуть бути залучені у війну, у воєнні конфлікти. Окупанти цим нехтують, свідомо порушують усі норми конвенції та ще раз показують, що це не армія, а терористи", – розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на телемарафоні.
В результаті нападу російських військових 211 українських шкіл зруйновані або пошкоджені, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
"На сьогоднішній день спостерігаємо, що кожен день зруйнованих або пошкоджених шкіл стає більше. Вже 211 шкіл, частина з яких повністю зруйновані, частина пошкоджені", - зазначив чиновник.
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Прол це повідомили міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, - пише Gazeta.ua.
"У деяких зруйновані будівлі, у деяких перебиті мережі, немає водопостачання, немає енергопостачання, деякі взагалі не зможуть працювати. Тому це чергове порушення Женевської конвенції, коли медичні працівники, заклади охорони здоров'я не можуть бути залучені у війну, у воєнні конфлікти. Окупанти цим нехтують, свідомо порушують усі норми конвенції та ще раз показують, що це не армія, а терористи", – розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на телемарафоні.
В результаті нападу російських військових 211 українських шкіл зруйновані або пошкоджені, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
"На сьогоднішній день спостерігаємо, що кожен день зруйнованих або пошкоджених шкіл стає більше. Вже 211 шкіл, частина з яких повністю зруйновані, частина пошкоджені", - зазначив чиновник.
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