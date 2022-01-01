Литовські волонтери зібрали 17 мільйонів євро для українських військових

Литовські волонтери зібрали 17 мільйонів євро для українських військових
Литовська волонтерська організація Blue/Yellow, яка надає підтримку українським військовим, зібрала допомоги на суму 17 млн ​​євро.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на Delfi.

«Наразі в Україну вже прибула вантажівка зі спорядження, взуттям, спальними мішками, бронежилетами, медичними засобами тощо. В Україну також прибули 20 позашляховиків з речами, необхідними українським військовим», - повідомили в організації.

Зазначається, що литовці також жертвують іншим неурядовим організаціям, які збирають допомогу для біженців та українців, котрі постраждали від війни.

Крім того, в Україну було відправлено державну медичну допомогу на суму 3,7 млн ​​євро.

24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок вторгнення до України. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

В Україні запровадили воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію.

Україна офіційно направила позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

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Теги: війна, Литва
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