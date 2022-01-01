Литовські волонтери зібрали 17 мільйонів євро для українських військових
Сьогодні, 05:55
Литовська волонтерська організація Blue/Yellow, яка надає підтримку українським військовим, зібрала допомоги на суму 17 млн євро.
Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на Delfi.
«Наразі в Україну вже прибула вантажівка зі спорядження, взуттям, спальними мішками, бронежилетами, медичними засобами тощо. В Україну також прибули 20 позашляховиків з речами, необхідними українським військовим», - повідомили в організації.
Зазначається, що литовці також жертвують іншим неурядовим організаціям, які збирають допомогу для біженців та українців, котрі постраждали від війни.
Крім того, в Україну було відправлено державну медичну допомогу на суму 3,7 млн євро.
24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок вторгнення до України. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.
В Україні запровадили воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію.
Україна офіційно направила позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.
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Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на Delfi.
«Наразі в Україну вже прибула вантажівка зі спорядження, взуттям, спальними мішками, бронежилетами, медичними засобами тощо. В Україну також прибули 20 позашляховиків з речами, необхідними українським військовим», - повідомили в організації.
Зазначається, що литовці також жертвують іншим неурядовим організаціям, які збирають допомогу для біженців та українців, котрі постраждали від війни.
Крім того, в Україну було відправлено державну медичну допомогу на суму 3,7 млн євро.
24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок вторгнення до України. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.
В Україні запровадили воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію.
Україна офіційно направила позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.
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