«Щось пішло не так»: російські окупанти везли в Україну форму для параду. ФОТО
Сьогодні, 05:27
У вбитих та полонених солдат окупаційної російської армії знайшли з собою форму для параду.
Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій.
"Вони їхали до нас вбивати наших дітей, трощити наші домівки, щоб потім пройти урочистим парадом Хрещатиком", – йдеться у повідомленні.
Серед речей вбитих та полонених окупантів знайшли парадну форму з начепленими медалями.
"Але, щось пішло не так. Частина з них угноїла українську землю, а частина - у полоні просить про прощення. Як це можна пробачити?" – йдеться у дописі.
Нагадаємо, за 11 днів війни окупанти втратили понад 11 тисяч особового складу, до 285 танків, близько тисячі броньованих автомобілів, 92 літак і вертольоти, тощо.
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Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій.
"Вони їхали до нас вбивати наших дітей, трощити наші домівки, щоб потім пройти урочистим парадом Хрещатиком", – йдеться у повідомленні.
Серед речей вбитих та полонених окупантів знайшли парадну форму з начепленими медалями.
"Але, щось пішло не так. Частина з них угноїла українську землю, а частина - у полоні просить про прощення. Як це можна пробачити?" – йдеться у дописі.
Нагадаємо, за 11 днів війни окупанти втратили понад 11 тисяч особового складу, до 285 танків, близько тисячі броньованих автомобілів, 92 літак і вертольоти, тощо.
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