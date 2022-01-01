«Щось пішло не так»: російські окупанти везли в Україну форму для параду. ФОТО

У вбитих та полонених солдат окупаційної російської армії знайшли з собою форму для параду.Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій."Вони їхали до нас вбивати наших дітей, трощити наші домівки, щоб потім пройти урочистим парадом Хрещатиком", – йдеться у повідомленні.Серед речей вбитих та полонених окупантів знайшли парадну форму з начепленими медалями."Але, щось пішло не так. Частина з них угноїла українську землю, а частина - у полоні просить про прощення. Як це можна пробачити?" – йдеться у дописі.Нагадаємо, за 11 днів війни окупанти втратили понад 11 тисяч особового складу, до 285 танків, близько тисячі броньованих автомобілів, 92 літак і вертольоти, тощо.