«Щось пішло не так»: російські окупанти везли в Україну форму для параду. ФОТО

«Щось пішло не так»: російські окупанти везли в Україну форму для параду. ФОТО
У вбитих та полонених солдат окупаційної російської армії знайшли з собою форму для параду.

Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій.

"Вони їхали до нас вбивати наших дітей, трощити наші домівки, щоб потім пройти урочистим парадом Хрещатиком", – йдеться у повідомленні.

Серед речей вбитих та полонених окупантів знайшли парадну форму з начепленими медалями.

"Але, щось пішло не так. Частина з них угноїла українську землю, а частина - у полоні просить про прощення. Як це можна пробачити?" – йдеться у дописі.
«Щось пішло не так»: російські окупанти везли в Україну форму для параду. ФОТО
«Щось пішло не так»: російські окупанти везли в Україну форму для параду. ФОТО


Нагадаємо, за 11 днів війни окупанти втратили понад 11 тисяч особового складу, до 285 танків, близько тисячі броньованих автомобілів, 92 літак і вертольоти, тощо.

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Теги: Україна, війна, росія
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