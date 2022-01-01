Росія задіяла 95% всього угруповання для вторгнення в Україну, – Пентагон

Росія задіяла 95% всього угруповання для вторгнення в Україну, – Пентагон
Росія вже випустила 600 ракет по Україні, а 95% сил, які країна-агресор зосередила навколо нашої країни, – вже задіяні. Крім того, велика колона окупантів, що розтягнулася на 65 км неподалік Києва – ймовірно, застрягла без палива.

Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США. Його слова наводять CNN та ВВС.

Він зазначив, що у неділю, 6 березня, спостерігалися бої у Херсоні та Миколаєві. Також російські війська все ще намагаються оточити Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

Водночас велика колона на північ від Києва, що розтяглася на 65 км, застрягла на місці. Спостерігачі припускають, що вона загрузла в багнюці і спалила вже все паливо.

Окрім того, російська авіація все ще не може взяти під контроль небо над Україною. Українські літаки та гелікоптери, а також ППО продовжують протидіяти цьому.

У Пентагоні також не бачать ознаки, щоб морський десант окупантів готувався висадитися в районі Одеси.

"Вважаємо, що українці в більшості регіонів країни ще мають засоби зв'язку та доступ до інтернету", – підкреслив чиновник.

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Теги: Пентагон, війна
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