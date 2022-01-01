Навіть захопивши Новокаховську ГЕС, окупанти не отримали воду в Крим, – Арестович
Сьогодні, 03:55
Російським окупантам треба було захопити Новокаховську гідроелектростанцію для того, щоб забезпечити таким чином водопостачання тимчасово окупованого країною-агресором українського Криму. Проте вода на півострів так і не пішла.
Про це у неділю, 6 березня, сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському адвокату Марку Фейгіну.
За його словами, росіяни витратили багато зусиль, щоб тимчасово взяти під контроль ГЕС, там були бої, однак навіть захопивши станцію, окупанти не досягли поставленої мети.
"Там така кількість військ була, що її силою взяли. І, за їхніми повідомленнями, підірвали дамбу до Криму. Підірвати її можна хоч тричі, але щоб пішла вода ще треба постаратися. Як я знаю, вода не йде, інакше вони (окупанти). – Ред.) переможно б про це протрубили", – сказав Арестович.
Він наголосив, що українська влада зробила все можливе для того, щоб навіть після захоплення було дуже непросто відновити водопостачання в Крим.
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Про це у неділю, 6 березня, сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському адвокату Марку Фейгіну.
За його словами, росіяни витратили багато зусиль, щоб тимчасово взяти під контроль ГЕС, там були бої, однак навіть захопивши станцію, окупанти не досягли поставленої мети.
"Там така кількість військ була, що її силою взяли. І, за їхніми повідомленнями, підірвали дамбу до Криму. Підірвати її можна хоч тричі, але щоб пішла вода ще треба постаратися. Як я знаю, вода не йде, інакше вони (окупанти). – Ред.) переможно б про це протрубили", – сказав Арестович.
Він наголосив, що українська влада зробила все можливе для того, щоб навіть після захоплення було дуже непросто відновити водопостачання в Крим.
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