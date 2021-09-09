ОБСЄ остаточно залишає Україну
Сьогодні, 02:15
Окупанти обстріляли офіс місії ОБСЄ. У зв'язку з цим місія остаточно залишає Україну.
Про це йдеться на сайті ОБСЄ.
"Місія отримала повідомлення про пошкодження офісу СММ в Маріуполі внаслідок обстрілу. Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершено. Остання група – Голова Місії та вище керівництво – тепер залишить Україну"", - йдеться в заяві.
Членів місії, які раніше були в Краматорську та Сєвєродонецьку, наразі евакуйовують. Тих, хто був у Маріуполі, перевезуть пізніше. Водночас передислокацію тих, хто раніше працював у Маріуполі знову відклали з міркувань безпеки.
Також з Києва почав рухатися ще один конвой місцевих членів місії.
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Про це йдеться на сайті ОБСЄ.
"Місія отримала повідомлення про пошкодження офісу СММ в Маріуполі внаслідок обстрілу. Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершено. Остання група – Голова Місії та вище керівництво – тепер залишить Україну"", - йдеться в заяві.
Членів місії, які раніше були в Краматорську та Сєвєродонецьку, наразі евакуйовують. Тих, хто був у Маріуполі, перевезуть пізніше. Водночас передислокацію тих, хто раніше працював у Маріуполі знову відклали з міркувань безпеки.
Також з Києва почав рухатися ще один конвой місцевих членів місії.
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