ОБСЄ остаточно залишає Україну

Окупанти обстріляли офіс місії ОБСЄ. У зв'язку з цим місія остаточно залишає Україну.Про це йдеться на сайті ОБСЄ."Місія отримала повідомлення про пошкодження офісу СММ в Маріуполі внаслідок обстрілу. Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершено. Остання група – Голова Місії та вище керівництво – тепер залишить Україну"", - йдеться в заяві.Членів місії, які раніше були в Краматорську та Сєвєродонецьку, наразі евакуйовують. Тих, хто був у Маріуполі, перевезуть пізніше. Водночас передислокацію тих, хто раніше працював у Маріуполі знову відклали з міркувань безпеки.Також з Києва почав рухатися ще один конвой місцевих членів місії.