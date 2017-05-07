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Макрон розповів Зеленському про підсумки переговорів з Путіним

Макрон розповів Зеленському про підсумки переговорів з Путіним
Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з Володимиром Зеленським розповів йому про підсумки телефонних переговорів із російським лідером Владіміром Путіним.

Про це йдеться у заяві на сайті Єлисейського палацу, пише "Європейська правда".

"Президент Республіки розповів президенту Зеленському сьогодні про розмову з президентом Путіним, під час якої останній дав згоду на проведення спільної роботи на основі рекомендацій Міжнародного агентства з атомної енергії для забезпечення безпеки та захисту АЕС України", - йдеться у заяві.

Макрон підтвердив абсолютну необхідність уникати будь-яких посягань на цілісність українських цивільних ядерних установок.

"Обговорювалася також гуманітарна ситуація у країні. Президент залишається уважним до потреб України, і Франція й надалі нарощуватиме свою підтримку у цій сфері", - йдеться у заяві.

Зауважимо, що 6 березня Путін заявив, що його кампанія в Україні йде за планом і не закінчиться, доки Київ не припинить боротьбу.

Про це Путін заявив під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який закликав до припинення вогню.

Нагадаємо, Ердоган під час розмови з Путіним передав йому слова президента України Володимира Зеленського про готовність зустрітися.

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Теги: Еммануель Макрон
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