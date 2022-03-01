Мільйон біженців виїхали з України до Польщі
Сьогодні, 01:01
Кількість людей, які втекли від бойових дій в Україні та вирушили до Польщі, перевищила мільйон.
Про це заявила Прикордонна служба Польщі, пише "Європейська правда".
"Сьогодні (6 березня - ред.) о 20:00 кількість людей, які втекли з України до Польщі, перевищила мільйон. Це мільйон людських трагедій, мільйон людей, вигнаних війною зі своїх будинків", — написали у Твіттері польські прикордонники разом із фотографією біженців, які перетинають кордон.
"Ви в безпеці", - додали прикордонники.
У неділю верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.повідомив, що за останні 10 днів понад 1,5 млн людей втекли з України до сусідніх країн, рятуючись від розв’язаної Росією війни.
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Про це заявила Прикордонна служба Польщі, пише "Європейська правда".
"Сьогодні (6 березня - ред.) о 20:00 кількість людей, які втекли з України до Польщі, перевищила мільйон. Це мільйон людських трагедій, мільйон людей, вигнаних війною зі своїх будинків", — написали у Твіттері польські прикордонники разом із фотографією біженців, які перетинають кордон.
"Ви в безпеці", - додали прикордонники.
У неділю верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.повідомив, що за останні 10 днів понад 1,5 млн людей втекли з України до сусідніх країн, рятуючись від розв’язаної Росією війни.
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