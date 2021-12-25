Netflix призупинив роботу в Росії
Сьогодні, 00:20
Стримінговий сервіс Netflix призупинив роботу в Росії через агресію в Україні.
Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Netflix призупинив роботу в Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну", - написав Федоров.
Раніше Netflix відмовився транслювати 20 російських федеральних каналів, а Walt Disney, Warner Bros. та Sony Pictures призупиняють показ своїх фільмів у кінотеатрах РФ через її напад на Україну.
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Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Netflix призупинив роботу в Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну", - написав Федоров.
Раніше Netflix відмовився транслювати 20 російських федеральних каналів, а Walt Disney, Warner Bros. та Sony Pictures призупиняють показ своїх фільмів у кінотеатрах РФ через її напад на Україну.
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