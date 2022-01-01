В Україні з'явилися нові міста-герої
06 березень, 23:36
Президент Володимир Зеленський надав статус міст-героїв тим містам, які вже великою мірою постраждали від російської навали та продовжують боротися.
Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні 6 березня.
"Наші герої, наші міста-герої, я вирішив відзначити спеціальним званням. Як це вже було. Коли перемогли іншу навалу, але схожу навалу. Інше вторгення, але не менш жорстоке вторгення", - сказав Зеленський.
Містами-героями стали: Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха.
Крім того, президент нагородив орденами мужності мерів цих міст та орденани Богдана Хмельницького (третього ступеня) голів обласних адміністрацій.
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Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні 6 березня.
"Наші герої, наші міста-герої, я вирішив відзначити спеціальним званням. Як це вже було. Коли перемогли іншу навалу, але схожу навалу. Інше вторгення, але не менш жорстоке вторгення", - сказав Зеленський.
Містами-героями стали: Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха.
Крім того, президент нагородив орденами мужності мерів цих міст та орденани Богдана Хмельницького (третього ступеня) голів обласних адміністрацій.
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