В Україні з'явилися нові міста-герої

Президентнадав статус міст-героїв тим містам, які вже великою мірою постраждали від російської навали та продовжують боротися.Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні 6 березня."Наші герої, наші міста-герої, я вирішив відзначити спеціальним званням. Як це вже було. Коли перемогли іншу навалу, але схожу навалу. Інше вторгення, але не менш жорстоке вторгення", - сказав Зеленський.Містами-героями стали: Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха.Крім того, президент нагородив орденами мужності мерів цих міст та орденани Богдана Хмельницького (третього ступеня) голів обласних адміністрацій.