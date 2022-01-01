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«Ми не пробачимо. І замість Прощеного буде Судний день», – звернення Зеленського наприкінці 11 дня війни

«Ми не пробачимо. І замість Прощеного буде Судний день», – звернення Зеленського наприкінці 11 дня війни
Президент України Володимир Зеленський записав вже традиційне вечірнє звернення до укранців, які сьогодні, 6 березня, вже одинадцятий день поспіль героїчно боронять свою країну.

Він зауважив, що сьогодні – Прощена неділя. День, коли ми завжди просили пробачення – один в одного, у всіх людей, у Бога. Але сьогодні багато хто й не згадав про цей день.

«Багато хто не згадав обов’язкові слова «Пробач мені» і обов’язкову відповідь «Бог пробачить і я пробачаю». Здається ці слова втратили сьогодні сенс.

Ми не пробачимо розстріляних житлових будинків, ракету, яку наша ППО збила сьогодні над «Охматдитом» і ще більше 500 таких ракет, які вдарили по нашій землі.

Ми не пробачимо сотні й сотні жертв. Тисячі й тисячі страждань. І Бог не пробачить. Ні сьогодні. Ні завтра. Ніколи. І замість Прощеного буде Судний день», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що на завтра Росія офіційно анонсувала обстріл нашої території – підприємств оборонного комплексу.

«Більшість із них побудовані десятиліття тому ще радянською владою. Побудовані у містах, а зараз вони – посеред звичайного міського середовища. Там працюють тисяч людей, сотні тисяч – живуть поряд. І це – вбивство.

Я не почув сьогодні реакції від жодного лідера світу.

Вдумайтеся у відчуття безкарності окупантів: вони анонсують звірства, які заплановані. Чому? Тому що немає реакції. Тому що – мовчання. Жодного слова. Ніби західні лідери розчинилися на цей вечір, на цей день. Сподіваюсь, що хоча б завтра ви це помітите, відреагуєте, щось скажете», – висловився президент України.

Зеленський наголосив, що такі дії агресора – чіткий сигнал про те, що застосованих проти Росії санкцій недостатньо, що там не зрозуміли, не відчули, не побачили, що світ дійсно рішучий.

«Ми чули обіцянку, що гуманітарні коридори будуть, але їх немає. Замість гуманітарних коридорів вони здатні зробити тільки криваві», – зауважив Зеленський.

Зрештою, лідер України пообіцяв, що кожен вбивця українців буде покараний: «Ми знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по наших містах, по наших людях, яка бомбила нашу землю, запускала ракети, давала наказ і натискала на пуск. Вам не буде жодного тихого місця на землі, окрім могили».


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Теги: Володимир Зеленський, звернення, Прощена неділя
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