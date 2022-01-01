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Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК

Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК
Російське міністерство оборони анонсувало удари по українських підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Про це інформують у телеграм-каналі ВРУ.

"У рамках виконання завдання щодо демілітаризації України російські збройні сили здійснюватимуть високоточною зброєю ураження українських підприємств оборонно-промислового комплексу.

Щоб уникнути загрози життю працівникам підприємств українського ОПК, заздалегідь попереджаємо про заплановані удари по таких об'єктах", - цитує ВРУ Міноборони РФ.

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Теги: Росія, удари, анонсувала нові удари, Міноборони РФ
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