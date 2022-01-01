Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК
Сьогодні, 18:28
Російське міністерство оборони анонсувало удари по українських підприємствах оборонно-промислового комплексу.
Про це інформують у телеграм-каналі ВРУ.
"У рамках виконання завдання щодо демілітаризації України російські збройні сили здійснюватимуть високоточною зброєю ураження українських підприємств оборонно-промислового комплексу.
Щоб уникнути загрози життю працівникам підприємств українського ОПК, заздалегідь попереджаємо про заплановані удари по таких об'єктах", - цитує ВРУ Міноборони РФ.
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Про це інформують у телеграм-каналі ВРУ.
"У рамках виконання завдання щодо демілітаризації України російські збройні сили здійснюватимуть високоточною зброєю ураження українських підприємств оборонно-промислового комплексу.
Щоб уникнути загрози життю працівникам підприємств українського ОПК, заздалегідь попереджаємо про заплановані удари по таких об'єктах", - цитує ВРУ Міноборони РФ.
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