Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК





Про це інформують у телеграм-каналі ВРУ.



"У рамках виконання завдання щодо демілітаризації України російські збройні сили здійснюватимуть високоточною зброєю ураження українських підприємств оборонно-промислового комплексу.



Щоб уникнути загрози життю працівникам підприємств українського ОПК, заздалегідь попереджаємо про заплановані удари по таких об'єктах", - цитує ВРУ Міноборони РФ.



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