РФ готує обстріли своїх міст, аби звинуватити Україну – РНБО
Сьогодні, 18:50
Російська влада шукає нових способів для виправдання своєї агресії в Україні, незабаром агресор планує обстріляти мирні квартали російських міст поблизу кордону з Україно, аби звинуватити в цьому ЗСУ.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на дані Ради національної безпеки і оборони України.
До таких дій Володимир Путін може вдатися через те, що його спроба окупувати всю Україну зазнала поразки.
"В умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталів міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових", - йдеться у повідомленні РНБО.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на дані Ради національної безпеки і оборони України.
До таких дій Володимир Путін може вдатися через те, що його спроба окупувати всю Україну зазнала поразки.
"В умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталів міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових", - йдеться у повідомленні РНБО.
‼️ЦПД: В умовах фактичної поразки військового вторгнення в
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