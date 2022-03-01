РФ готує обстріли своїх міст, аби звинуватити Україну – РНБО





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До таких дій Володимир Путін може вдатися через те, що його спроба окупувати всю Україну зазнала поразки.



"В умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталів міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових", - йдеться у повідомленні РНБО.



‼️ЦПД: В умовах фактичної поразки військового вторгнення в

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російська влада шукає нових способів для виправдання своєї агресії в Україні, незабаром агресор планує обстріляти мирні квартали російських міст поблизу кордону з Україно, аби звинуватити в цьому ЗСУ.Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на дані Ради національної безпеки і оборони України.До таких дійможе вдатися через те, що його спроба окупувати всю Україну зазнала поразки."В умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталів міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових", - йдеться у повідомленні РНБО.

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