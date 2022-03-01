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РФ готує обстріли своїх міст, аби звинуватити Україну – РНБО

РФ готує обстріли своїх міст, аби звинуватити Україну – РНБО
Російська влада шукає нових способів для виправдання своєї агресії в Україні, незабаром агресор планує обстріляти мирні квартали російських міст поблизу кордону з Україно, аби звинуватити в цьому ЗСУ.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на дані Ради національної безпеки і оборони України.

До таких дій Володимир Путін може вдатися через те, що його спроба окупувати всю Україну зазнала поразки.

"В умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталів міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових", - йдеться у повідомленні РНБО.

Теги: РФ, обстріли, російські міста
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