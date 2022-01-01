США дозволили країнам НАТО постачати винищувачі Україні





Про це повідомляє "



"США дали "зелене світло" країнам НАТО, якщо вони вирішать надати винищувачі України", – сказав держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.



Зазначається, що таке рішення було ухвалено "наступного дня" після того, як президент України Володимир Зеленський звернувся до Конгресу з відповідним проханням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. США дозволили країнам НАТО постачати військові літаки-винищувачі Україні з метою підтримати її у війні проти російського агресора.Про це повідомляє " Обозреватель " з посиланням на CBS News."США дали "зелене світло" країнам НАТО, якщо вони вирішать надати винищувачі України", – сказав держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.Зазначається, що таке рішення було ухвалено "наступного дня" після того, як президент Українизвернувся до Конгресу з відповідним проханням.

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