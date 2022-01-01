США дозволили країнам НАТО постачати винищувачі Україні
Сьогодні, 19:17
США дозволили країнам НАТО постачати військові літаки-винищувачі Україні з метою підтримати її у війні проти російського агресора.
Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на CBS News.
"США дали "зелене світло" країнам НАТО, якщо вони вирішать надати винищувачі України", – сказав держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.
Зазначається, що таке рішення було ухвалено "наступного дня" після того, як президент України Володимир Зеленський звернувся до Конгресу з відповідним проханням.
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Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на CBS News.
"США дали "зелене світло" країнам НАТО, якщо вони вирішать надати винищувачі України", – сказав держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.
Зазначається, що таке рішення було ухвалено "наступного дня" після того, як президент України Володимир Зеленський звернувся до Конгресу з відповідним проханням.
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