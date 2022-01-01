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США дозволили країнам НАТО постачати винищувачі Україні

США дозволили країнам НАТО постачати винищувачі Україні
США дозволили країнам НАТО постачати військові літаки-винищувачі Україні з метою підтримати її у війні проти російського агресора.

Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на CBS News.

"США дали "зелене світло" країнам НАТО, якщо вони вирішать надати винищувачі України", – сказав держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

Зазначається, що таке рішення було ухвалено "наступного дня" після того, як президент України Володимир Зеленський звернувся до Конгресу з відповідним проханням.

США дозволили країнам НАТО постачати винищувачі Україні

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Теги: США, НАТО, винищдувачі, Україна, війна, зброя, дали дозвіл
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