«Уже перша вчителька бачила – це буде золота людина»: Ковель попрощався із воїном, який врятував побратимів

У Ковелі сьогодні, 6 березня, попрощалися із 24-річним військовимякий загинув у війні з Росією біля міста Токмак Запорізької області, врятувавши вісьмох інших побратимів.Про це повідомив мер Ковеляу Фейсбук.Ковельська земля зростила Воїна. Він подякував за такого сина батькам —та«Яким міг бути шлях хлопчика, який мріяв з дитинства стати військовим? На «відмінно» закінчив 8 школу і Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, з відзнакою - Одеську військову академію. Навчався і стажувався у США. Чудово знав англійську, у цивільному житті міг стати перекладачем або, як планував, логістом... Він послідовно й чітко йшов шляхом Воїна. Загинув, як Герой", - написав Чайка., директор школи 8, де навчався Єгор, під час прощальної промови на кладовищі сказав, що він був «зв`язковим» між однокласниками і педагогами, що він він був надзвичайно старанним учнем: не було такої олімпіади, в якій би він не брав участі. Перша вчителька бачила, що це буде золота людина. І його заповітна мрія, стати військовим, була відомою ще в школі. Що він пройшов шлях професійного зростання, як військовий.«Мужньо загинув наш Єгорич, як його називали в школі», захистивши своїх побратимів... І в день Прощеної неділі, востаннє хочу попросити вибачення у Єгорича. Вибач Єгорку, вибач, Єгоре, вибач, Єгоричу», - сказав директор.Перед прощанням почули через збережений на телефоні його подругизапис - голос Єгора. При житті він любив і багато читав поезію."Тепер і ти, Во>не, пілігрим з того вірша. Дякую за все", - додав мер.