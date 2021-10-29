«Уже перша вчителька бачила – це буде золота людина»: Ковель попрощався із воїном, який врятував побратимів
Сьогодні, 19:48
У Ковелі сьогодні, 6 березня, попрощалися із 24-річним військовим Єгором Лобановим, який загинув у війні з Росією біля міста Токмак Запорізької області, врятувавши вісьмох інших побратимів.
Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка у Фейсбук.
Ковельська земля зростила Воїна. Він подякував за такого сина батькам — Юрію та Оксані Лобановим.
«Яким міг бути шлях хлопчика, який мріяв з дитинства стати військовим? На «відмінно» закінчив 8 школу і Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, з відзнакою - Одеську військову академію. Навчався і стажувався у США. Чудово знав англійську, у цивільному житті міг стати перекладачем або, як планував, логістом... Він послідовно й чітко йшов шляхом Воїна. Загинув, як Герой", - написав Чайка.
Шворак Василь Григорович, директор школи 8, де навчався Єгор, під час прощальної промови на кладовищі сказав, що він був «зв`язковим» між однокласниками і педагогами, що він він був надзвичайно старанним учнем: не було такої олімпіади, в якій би він не брав участі. Перша вчителька бачила, що це буде золота людина. І його заповітна мрія, стати військовим, була відомою ще в школі. Що він пройшов шлях професійного зростання, як військовий.
«Мужньо загинув наш Єгорич, як його називали в школі», захистивши своїх побратимів... І в день Прощеної неділі, востаннє хочу попросити вибачення у Єгорича. Вибач Єгорку, вибач, Єгоре, вибач, Єгоричу», - сказав директор.
Перед прощанням почули через збережений на телефоні його подруги Олі запис - голос Єгора. При житті він любив і багато читав поезію.
"Тепер і ти, Во>не, пілігрим з того вірша. Дякую за все", - додав мер.
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Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка у Фейсбук.
Ковельська земля зростила Воїна. Він подякував за такого сина батькам — Юрію та Оксані Лобановим.
«Яким міг бути шлях хлопчика, який мріяв з дитинства стати військовим? На «відмінно» закінчив 8 школу і Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, з відзнакою - Одеську військову академію. Навчався і стажувався у США. Чудово знав англійську, у цивільному житті міг стати перекладачем або, як планував, логістом... Він послідовно й чітко йшов шляхом Воїна. Загинув, як Герой", - написав Чайка.
Шворак Василь Григорович, директор школи 8, де навчався Єгор, під час прощальної промови на кладовищі сказав, що він був «зв`язковим» між однокласниками і педагогами, що він він був надзвичайно старанним учнем: не було такої олімпіади, в якій би він не брав участі. Перша вчителька бачила, що це буде золота людина. І його заповітна мрія, стати військовим, була відомою ще в школі. Що він пройшов шлях професійного зростання, як військовий.
«Мужньо загинув наш Єгорич, як його називали в школі», захистивши своїх побратимів... І в день Прощеної неділі, востаннє хочу попросити вибачення у Єгорича. Вибач Єгорку, вибач, Єгоре, вибач, Єгоричу», - сказав директор.
Перед прощанням почули через збережений на телефоні його подруги Олі запис - голос Єгора. При житті він любив і багато читав поезію.
"Тепер і ти, Во>не, пілігрим з того вірша. Дякую за все", - додав мер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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