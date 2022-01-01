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Підприємці, які розводять рибу на Волині, допомагають українській армії. ФОТО

Підприємці, які розводять рибу на Волині, допомагають українській армії. ФОТО
Орендарів водних об’єктів та аквакультурників Волинської області закликають, якщо є можливість, долучатися до допомоги українським військовим та вимушеним переселенцям.

Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

Жива, перероблена чи заморожена риба, а також інші водні біоресурси можуть забезпечити продовольчу безпеку тим, хто цього потребує.

Для прикладу, 2 березня підприємство СГПП «Луцька РМС», яке займається розведенням риби у с. Лище Луцького району, передало луцьким волонтерам 15 кг риби.

5 березня працівники ТОВ «Науково-виробничий центр Форель», що діє в с. Оконськ Камінь-Каширського району Волинської області, передали 100 кг риби форель Збройним силам України.

6 березня понад 300 кг риби для ЗСУ передали підприємці-рибники: ФОП Круковський, ТзОВ «Агропродукт Горохів» та ПП «Агросервіс Холонів».

"Ми вдячні кожному орендарю та суб’єкту аквакультури за допомогу нашим військовим та закликаємо інших підприємців долучатися, адже працюючи з вами стільки років віримо, що ніхто сьогодні не буде осторонь. Наш обов'язок допомагати військовим, які нас захищають! Щодо передачі риби звертайтеся до волонтерських центрів або до державних інспекторів Волинського рибоохоронного патруля", - інформують у пресслужбі патруля.

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Теги: риба, допомога, армія, Волинь
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