На Волині мама 9 синів народила донечку





Про це Світлана Ющик.



На 11 день війни, 6 березня, у Старій Вижівці дві волинянки народили хлопчика і дівчинку. Світлана Ющик пише, що мами і дітки здорові.



В сім'ї Короц Галини і Юрія з с.Кримне підростають дев'ять синочків, а сьогодні народилась донечка.



"Після пологів втомлена мама сказала,що збулась її Мрія, а тепер в неї є Нова Мрія - Мрія про перемогу і мирне небо!" - написала лікар.



Також нагадують, що пологове відділення і всі інші відділення КНП Старовижівська багатопрофільна лікарня працюють 24/7



Приймають під нагляд всіх вагітних, що прибули з інших областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У КНП Старовижівська багатопрофільна лікарня в пологовому відділенні мама 9 синочків народила ще й донечку.Про це повідомляє завідувач пологового віддаленняНа 11 день війни, 6 березня, у Старій Вижівці дві волинянки народили хлопчика і дівчинку. Світлана Ющик пише, що мами і дітки здорові.В сім'їз с.Кримне підростають дев'ять синочків, а сьогодні народилась донечка."Після пологів втомлена мама сказала,що збулась її Мрія, а тепер в неї є Нова Мрія - Мрія про перемогу і мирне небо!" - написала лікар.Також нагадують, що пологове відділення і всі інші відділення КНП Старовижівська багатопрофільна лікарня працюють 24/7Приймають під нагляд всіх вагітних, що прибули з інших областей.

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