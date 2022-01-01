На Волині мама 9 синів народила донечку

На Волині мама 9 синів народила донечку
У КНП Старовижівська багатопрофільна лікарня в пологовому відділенні мама 9 синочків народила ще й донечку.

Про це повідомляє завідувач пологового віддалення Світлана Ющик.

На 11 день війни, 6 березня, у Старій Вижівці дві волинянки народили хлопчика і дівчинку. Світлана Ющик пише, що мами і дітки здорові.

В сім'ї Короц Галини і Юрія з с.Кримне підростають дев'ять синочків, а сьогодні народилась донечка.

"Після пологів втомлена мама сказала,що збулась її Мрія, а тепер в неї є Нова Мрія - Мрія про перемогу і мирне небо!" - написала лікар.

Також нагадують, що пологове відділення і всі інші відділення КНП Старовижівська багатопрофільна лікарня працюють 24/7

Приймають під нагляд всіх вагітних, що прибули з інших областей.

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Теги: пологи, волинянка, Стара Вижівка, народила дівчинку
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