Українські війська розгромили парашутно-десантну роту під Миколаєвим: захоплено 7 бронемашин. ВIДЕО
Сьогодні, 21:15
6 березня наші війська розгромили під Миколаєвим парашутно-десантну роту росіян. Захоплено 7 новеньких бойових машин десанту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це написав у фейсбуці Юрій Бутусов.
"Розгром російської парашутно-десантної роти під Миколаєвим! Вихваляні російські десантники розбіглися як зайці після атаки української армії. Семеро нових бойових машин десанту захоплені цілими і поповнили озброєння наших військ у цьому районі. Сьогодні я також показав чудове відео Романа Костенка про розгром російської гаубичної батареї під Миколаєвом та втечу окупантів, які кинули одразу вісім гаубиць Д-30", - написав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це написав у фейсбуці Юрій Бутусов.
"Розгром російської парашутно-десантної роти під Миколаєвим! Вихваляні російські десантники розбіглися як зайці після атаки української армії. Семеро нових бойових машин десанту захоплені цілими і поповнили озброєння наших військ у цьому районі. Сьогодні я також показав чудове відео Романа Костенка про розгром російської гаубичної батареї під Миколаєвом та втечу окупантів, які кинули одразу вісім гаубиць Д-30", - написав він.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українські війська розгромили парашутно-десантну роту під Миколаєвим: захоплено 7 бронемашин. ВIДЕО
Сьогодні, 21:15
При обстрілах Ірпеня загинули 8 мирних мешканців
Сьогодні, 20:54
На Волині мама 9 синів народила донечку
Сьогодні, 20:42
Медіа