Українські війська розгромили парашутно-десантну роту під Миколаєвим: захоплено 7 бронемашин. ВIДЕО

Українські війська розгромили парашутно-десантну роту під Миколаєвим: захоплено 7 бронемашин. ВIДЕО
6 березня наші війська розгромили під Миколаєвим парашутно-десантну роту росіян. Захоплено 7 новеньких бойових машин десанту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це написав у фейсбуці Юрій Бутусов.

"Розгром російської парашутно-десантної роти під Миколаєвим! Вихваляні російські десантники розбіглися як зайці після атаки української армії. Семеро нових бойових машин десанту захоплені цілими і поповнили озброєння наших військ у цьому районі. Сьогодні я також показав чудове відео Романа Костенка про розгром російської гаубичної батареї під Миколаєвом та втечу окупантів, які кинули одразу вісім гаубиць Д-30", - написав він.

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Теги: Росія, Україна, війна
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