Українські війська розгромили парашутно-десантну роту під Миколаєвим: захоплено 7 бронемашин. ВIДЕО





Як повідомляє Юрій Бутусов.



"Розгром російської парашутно-десантної роти під Миколаєвим! Вихваляні російські десантники розбіглися як зайці після атаки української армії. Семеро нових бойових машин десанту захоплені цілими і поповнили озброєння наших військ у цьому районі. Сьогодні я також показав чудове відео Романа Костенка про розгром російської гаубичної батареї під Миколаєвом та втечу окупантів, які кинули одразу вісім гаубиць Д-30", - написав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 березня наші війська розгромили під Миколаєвим парашутно-десантну роту росіян. Захоплено 7 новеньких бойових машин десанту.Як повідомляє Цензор.НЕТ про це написав у фейсбуці"Розгром російської парашутно-десантної роти під Миколаєвим! Вихваляні російські десантники розбіглися як зайці після атаки української армії. Семеро нових бойових машин десанту захоплені цілими і поповнили озброєння наших військ у цьому районі. Сьогодні я також показав чудове відео Романа Костенка про розгром російської гаубичної батареї під Миколаєвом та втечу окупантів, які кинули одразу вісім гаубиць Д-30", - написав він.

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