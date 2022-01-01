 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

При обстрілах Ірпеня загинули 8 мирних мешканців

При обстрілах Ірпеня загинули 8 мирних мешканців
При обстрілах Ірпеня у неділю загинуло близько 8 осіб, у тому числі родина з двома дітьми.

Про це сказав мер Ірпеня Олександр Маркушин у відеозверненні, пише "Українська правда".

"Сьогодні була евакуація через Романівку автобусами, і російські загарбники обстріляли мирних мешканців. Загинула родина, попав снаряд, і на моїх очах дві маленьких дитинки і двоє дорослих загинули.

Загалом близько 8 людей загинуло при сьогоднішніх обстрілах, мирних людей", - сказав він.

Мер міста повідомив, що частину Ірпеня захопили російські окупанти, але інша частина чинить спротив.

"Ірпінь воює, Ірпінь не здався. Частину Ірпеня дійсно захопили російські загарбники, але частина Ірпеня б’ється і не здає свої позиції. Це офіційна інформація", - сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ірпінь, обстріли, загиблі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Бійцям територіальної оборони Луцька провели бойові навчання . ФОТО
Сьогодні, 21:44
Підприємці, які розводять рибу на Волині, допомагають українській армії. ФОТО
Сьогодні, 20:25
«Уже перша вчителька бачила – це буде золота людина»: Ковель попрощався із воїном, який врятував побратимів
Сьогодні, 19:48
США дозволили країнам НАТО постачати винищувачі Україні
Сьогодні, 19:17
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Зрадник, який «здав» Росії аеродром у Луцьку, – так званий авіалюбитель Ілля Сметанін
Захисна готовність – на найвищому рівні, – голова Волиньради про загрозу вторгнення в область
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бійцям територіальної оборони Луцька провели бойові навчання . ФОТО
Сьогодні, 21:44
Українські війська розгромили парашутно-десантну роту під Миколаєвим: захоплено 7 бронемашин. ВIДЕО
Сьогодні, 21:15
При обстрілах Ірпеня загинули 8 мирних мешканців
Сьогодні, 20:54
На Волині мама 9 синів народила донечку
Сьогодні, 20:42
Підприємці, які розводять рибу на Волині, допомагають українській армії. ФОТО
Сьогодні, 20:25
Схожі новини
Після ворожих обстрілів горів Державний податковий університет в Ірпені. ФОТО Після ворожих обстрілів горів Державний податковий університет в Ірпені. ФОТО
04 березень, 19:55
Обстріли будинків на Харківщині тривають: є загиблі та поранені. ФОТО Обстріли будинків на Харківщині тривають: є загиблі та поранені. ФОТО
01 березень, 16:56
РФ готує обстріли своїх міст, аби звинуватити Україну – РНБО РФ готує обстріли своїх міст, аби звинуватити Україну – РНБО
Сьогодні, 18:50
У Маріуполі обстріляли «зелений коридор» і вдруге зірвали евакуацію У Маріуполі обстріляли «зелений коридор» і вдруге зірвали евакуацію
Сьогодні, 16:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бійцям територіальної оборони Луцька провели бойові навчання . ФОТО
Сьогодні, 21:44
 0
Українські війська розгромили парашутно-десантну роту під Миколаєвим: захоплено 7 бронемашин. ВIДЕО
Сьогодні, 21:15
 0
При обстрілах Ірпеня загинули 8 мирних мешканців
Сьогодні, 20:54
 0
На Волині мама 9 синів народила донечку
Сьогодні, 20:42
 0
Підприємці, які розводять рибу на Волині, допомагають українській армії. ФОТО
Сьогодні, 20:25
 0
Медіа
відео
1/8