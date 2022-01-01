При обстрілах Ірпеня загинули 8 мирних мешканців
Сьогодні, 20:54
При обстрілах Ірпеня у неділю загинуло близько 8 осіб, у тому числі родина з двома дітьми.
Про це сказав мер Ірпеня Олександр Маркушин у відеозверненні, пише "Українська правда".
"Сьогодні була евакуація через Романівку автобусами, і російські загарбники обстріляли мирних мешканців. Загинула родина, попав снаряд, і на моїх очах дві маленьких дитинки і двоє дорослих загинули.
Загалом близько 8 людей загинуло при сьогоднішніх обстрілах, мирних людей", - сказав він.
Мер міста повідомив, що частину Ірпеня захопили російські окупанти, але інша частина чинить спротив.
"Ірпінь воює, Ірпінь не здався. Частину Ірпеня дійсно захопили російські загарбники, але частина Ірпеня б’ється і не здає свої позиції. Це офіційна інформація", - сказав він.
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Про це сказав мер Ірпеня Олександр Маркушин у відеозверненні, пише "Українська правда".
"Сьогодні була евакуація через Романівку автобусами, і російські загарбники обстріляли мирних мешканців. Загинула родина, попав снаряд, і на моїх очах дві маленьких дитинки і двоє дорослих загинули.
Загалом близько 8 людей загинуло при сьогоднішніх обстрілах, мирних людей", - сказав він.
Мер міста повідомив, що частину Ірпеня захопили російські окупанти, але інша частина чинить спротив.
"Ірпінь воює, Ірпінь не здався. Частину Ірпеня дійсно захопили російські загарбники, але частина Ірпеня б’ється і не здає свої позиції. Це офіційна інформація", - сказав він.
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