З Ірпеня під обстрілами евакуювали 200 мирних жителів





Про це повідомили в



"Попри обстріли, попри захоплення міста ворогом поліцейські з військовими вивели з зони бойових дій 200 цивільних, з них - 50 дітей та одного пораненого", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що евакуація проводилася поблизу села Романівка під мінометним обстрілом ворога. Нині життю та здоров’ю людей нічого не загрожує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Київщині евакуювали з окупованого Ірпеня 200 мирних мешканців, зокрема 50 дітей.Про це повідомили в телеграм-каналі МВС."Попри обстріли, попри захоплення міста ворогом поліцейські з військовими вивели з зони бойових дій 200 цивільних, з них - 50 дітей та одного пораненого", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що евакуація проводилася поблизу села Романівка під мінометним обстрілом ворога. Нині життю та здоров’ю людей нічого не загрожує.

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