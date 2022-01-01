З Ірпеня під обстрілами евакуювали 200 мирних жителів
Сьогодні, 17:34
На Київщині евакуювали з окупованого Ірпеня 200 мирних мешканців, зокрема 50 дітей.
Про це повідомили в телеграм-каналі МВС.
"Попри обстріли, попри захоплення міста ворогом поліцейські з військовими вивели з зони бойових дій 200 цивільних, з них - 50 дітей та одного пораненого", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що евакуація проводилася поблизу села Романівка під мінометним обстрілом ворога. Нині життю та здоров’ю людей нічого не загрожує.
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Про це повідомили в телеграм-каналі МВС.
"Попри обстріли, попри захоплення міста ворогом поліцейські з військовими вивели з зони бойових дій 200 цивільних, з них - 50 дітей та одного пораненого", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що евакуація проводилася поблизу села Романівка під мінометним обстрілом ворога. Нині життю та здоров’ю людей нічого не загрожує.
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