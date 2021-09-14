Під Миколаєвом в бою загинув журналіст

Віктор Дудар.



Про це повідомляє голова Жовківської ОТГ Олег Вольський у Facebook.



У його рідному місті Жовкві оголосили два дні жалоби.



"Щирі співчуття дружині Оксані, доньці Софії, родині, близьким, друзям та усьому Українському народу. Ми втратили одного з кращих. Вічна пам’ять Герою", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під Миколаєвом під час бою з російською армією загинув львівській військовий журналістПро це повідомляє голова Жовківської ОТГУ його рідному місті Жовкві оголосили два дні жалоби."Щирі співчуття дружині Оксані, доньці Софії, родині, близьким, друзям та усьому Українському народу. Ми втратили одного з кращих. Вічна пам’ять Герою", - йдеться у дописі.

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