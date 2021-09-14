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Під Миколаєвом в бою загинув журналіст

Під Миколаєвом в бою загинув журналіст
Під Миколаєвом під час бою з російською армією загинув львівській військовий журналіст Віктор Дудар.

Про це повідомляє голова Жовківської ОТГ Олег Вольський у Facebook.

У його рідному місті Жовкві оголосили два дні жалоби.

"Щирі співчуття дружині Оксані, доньці Софії, родині, близьким, друзям та усьому Українському народу. Ми втратили одного з кращих. Вічна пам’ять Герою", - йдеться у дописі.


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Теги: Віктор Дудар, смерть, війна, Росія, Україна
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