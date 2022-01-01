Колишній правоохоронець РФ хоче воювати на боці України. ВІДЕО

Колишній правоохоронець РФ хоче воювати на боці України. ВІДЕО
Колишній капітан поліції МВС Росії Поліщук Дмитро, який пропрацював там 15 років, заявив, що хоче захищати Україну та воювати на її стороні.

Про це повідомила пресслужба СБУ, оприлюднивши відео на своїй сторінці у фейсбуці.

"На відео – колишній правоохоронець РФ, який 15 років віддав службі в російському МВС. Він показово розриває свої паспорт, посвідчення ветерана військової служби і військовий квиток. Чоловік хоче воювати на боці України, бо тут у нього дружина і нове життя, яке він розпочав, переїхавши в нашу державу минулого року. Звичайно, без повного комплексу перевірок ніхто не допустить його в тероборону", - йдеться в повідомленні.

У зверненні чоловік каже, що за всі скоєні злочини президента РФ Путіна треба судити у Міжнародному військовому трибуналі.

"Мені соромно мати відношення до військових Росії, які по-звірськи бомбардують міста, лікарні, житлові будинки", -говорить колишній капітан поліції РФ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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