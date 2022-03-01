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У Росії – антивоєнні мітинги: поліція жорстоко б'є людей. ВІДЕО

У Росії – антивоєнні мітинги: поліція жорстоко б'є людей. ВІДЕО
У містах Росії відбуваються антивоєнні акції, на яких масово затримують мітингувальників.

Про це повідомляє "Українська правда".

Наразі затримано більше 2 тисяч осіб в 44 містах РФ. Найбільше затриманих у Москві – майже 500 осіб, Новосибірську – 279, Санкт-Петербурзі – 267, Єкатеринбурзі – 206 осіб.

Зокрема, у Єкатеренбурзі російська поліція валить людей на землю та б’є ногами.




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Теги: РФ, мітинги, поліція, побиття, війна, Україна
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