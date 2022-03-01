У Росії – антивоєнні мітинги: поліція жорстоко б'є людей. ВІДЕО





Про це повідомляє



Наразі затримано більше 2 тисяч осіб в 44 містах РФ. Найбільше затриманих у Москві – майже 500 осіб, Новосибірську – 279, Санкт-Петербурзі – 267, Єкатеринбурзі – 206 осіб.



Зокрема, у Єкатеренбурзі російська поліція валить людей на землю та б’є ногами.







Театральна площа, Москва (Медуза) pic.twitter.com/ifNW1sI9sR — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2022

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У містах Росії відбуваються антивоєнні акції, на яких масово затримують мітингувальників.Про це повідомляє "Українська правда". Наразі затримано більше 2 тисяч осіб в 44 містах РФ. Найбільше затриманих у Москві – майже 500 осіб, Новосибірську – 279, Санкт-Петербурзі – 267, Єкатеринбурзі – 206 осіб.Зокрема, у Єкатеренбурзі російська поліція валить людей на землю та б’є ногами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію